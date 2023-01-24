الأربعاء 25 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة عجمان تطرح مجموعة من الرموز الرقمية

سلطان النعيمي وفيصل بوعفراء وعدد من الضباط عقب طرح الرموز (من المصدر)
25 يناير 2023 00:42

عجمان (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«الفرسان» يحتفل بـ «شتاء 21»
حاكم عجمان يعزي بوفاة شمسة حميد الحمراني

طرحت القيادة العامة لشرطة عجمان، مجموعتها الأولى من الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال، وتتكون من 200 أصل رقمي، ومنحها للمتعاملين والشركاء والعاملين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي ترأسه اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بحضور العميد علي عبيد الشامسي، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعميد محمد شيبان سويدان رئيس فريق الابتكار، وعدد من أعضاء فريق الابتكار في الشرطة، وفيصل عبيد بوعفراء الرئيس التنفيذي لشركة «فيصل فايننشال تكنولوجيا»، حيث تم استعراض خطة عمل المشروع ليتم توظيف واستخدام الرموز غير القابلة للاستبدال، وتطبيقها في العمل الحكومي بما يتواءم مع استراتيجية الإمارات للابتكار.
وقال اللواء الشيخ سلطان النعيمي، إن شرطة عجمان وبعد تدشينها مشروع «الميتافيرس» تعزز من تواجدها في الجيل الثالث من الانترنت من خلال إطلاق الرموز غير القابلة للاستبدال، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار السعي لمواكبة التوجه الحكومي في مجال الأصول الرقمية، والمساهمة في استقطاب المهتمين نحو هذا القطاع الرقمي الحديث، وتحقيق الريادة في هذا المجال الذي يعد فريداً من نوعه، منوهاً بأن شرطة عجمان انضمت إلى الجهات التي تُنتج أصولاً رقمية خاصة بها.
ولفت العميد محمد شيبان سويدان رئيس فريق الابتكار بشرطة عجمان، إلى أن الرموز غير القابلة للاستبدال تتميز بسهولة عرضها والوصول إليها رقمياً من جميع أنحاء العالم، وأن الأصول الرقمية، يتم صكها على سلسلة البلوك تشين بأصول رقمية لها نسخ فريدة لا يمكن استنساخها أو تزييفها، وهي تضم بيانات شاملة عن صاحب الأصل وتاريخ إنشائه لتوثق بشكل رسمي على البلوك تشين.

عجمان
شرطة عجمان
آخر الأخبار
«الطواريء والأزمات» برأس الخيمة : تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة
الإمارات
«الطواريء والأزمات» برأس الخيمة : تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة
اليوم 15:57
بلدية مدينة العين تستعد لحالات المنخفضات الجوية والأمطار
الإمارات
بلدية مدينة العين تستعد لحالات المنخفضات الجوية والأمطار
اليوم 16:11
شرطة أبوظبي تعزز وعي السائحين ضمن "أجمل شتاء في العالم"
الإمارات
شرطة أبوظبي تعزز وعي السائحين ضمن "أجمل شتاء في العالم"
اليوم 16:07
بانكوك تحث سكانها على العمل من المنزل جراء تلوث الهواء
عربي ودولي
بانكوك تحث سكانها على العمل من المنزل جراء تلوث الهواء
اليوم 16:04
الذكاء الاصطناعي يعبر من المضمار العائلي إلى العين
الرياضي
الذكاء الاصطناعي يعبر من المضمار العائلي إلى العين
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©