شرطة عجمان تطرح مجموعة من الرموز الرقمية

عجمان (الاتحاد)

طرحت القيادة العامة لشرطة عجمان، مجموعتها الأولى من الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال، وتتكون من 200 أصل رقمي، ومنحها للمتعاملين والشركاء والعاملين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي ترأسه اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بحضور العميد علي عبيد الشامسي، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعميد محمد شيبان سويدان رئيس فريق الابتكار، وعدد من أعضاء فريق الابتكار في الشرطة، وفيصل عبيد بوعفراء الرئيس التنفيذي لشركة «فيصل فايننشال تكنولوجيا»، حيث تم استعراض خطة عمل المشروع ليتم توظيف واستخدام الرموز غير القابلة للاستبدال، وتطبيقها في العمل الحكومي بما يتواءم مع استراتيجية الإمارات للابتكار.

وقال اللواء الشيخ سلطان النعيمي، إن شرطة عجمان وبعد تدشينها مشروع «الميتافيرس» تعزز من تواجدها في الجيل الثالث من الانترنت من خلال إطلاق الرموز غير القابلة للاستبدال، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار السعي لمواكبة التوجه الحكومي في مجال الأصول الرقمية، والمساهمة في استقطاب المهتمين نحو هذا القطاع الرقمي الحديث، وتحقيق الريادة في هذا المجال الذي يعد فريداً من نوعه، منوهاً بأن شرطة عجمان انضمت إلى الجهات التي تُنتج أصولاً رقمية خاصة بها.

ولفت العميد محمد شيبان سويدان رئيس فريق الابتكار بشرطة عجمان، إلى أن الرموز غير القابلة للاستبدال تتميز بسهولة عرضها والوصول إليها رقمياً من جميع أنحاء العالم، وأن الأصول الرقمية، يتم صكها على سلسلة البلوك تشين بأصول رقمية لها نسخ فريدة لا يمكن استنساخها أو تزييفها، وهي تضم بيانات شاملة عن صاحب الأصل وتاريخ إنشائه لتوثق بشكل رسمي على البلوك تشين.