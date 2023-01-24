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«كلنا شرطة» تنفذ 119 ألف ساعة تطوعية خلال 2022

«كلنا شرطة» تنفذ 119 ألف ساعة تطوعية خلال 2022
25 يناير 2023 00:42

 أبوظبي (الاتحاد)

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نفذ أعضاء مبادرة «كلنا شرطة» بإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، مهام إنسانية في أكثر من 119 ألف ساعة تطوعية خلال عام 2022، شملت 522 فرصة للتطوع، وتضمنت تقديم يد العون والمساعدة لأفراد المجتمع.
واستعرضت إدارة الشرطة المجتمعية في الملتقي الأول «كلنا شرطة» إنجازات عام 2022 وذلك في مسرح الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان في مجمع الإدارات، وسلطت الضوء على إسهامات أعضاء كلنا شرطة المتمثلة في خدمة المجتمع ودورهم الفاعل في دعم المنظومة الأمنية، وتعزيز ثقة الجمهور بالخدمات التي تقدمها شرطة أبوظبي.
وأشاد العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع، بالدور الذي تقوم به منظومة كلنا شرطة في تجسيد استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تماشياً مع التوجهات الحكومية من أجل ضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات الشرطية، بما يعزز جودة حياة المجتمع بشكل مستدام.

كلنا شرطة
الشرطة المجتمعية
شرطة أبوظبي
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