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رئيس الدولة يتسلم رسالة خطية من الرئيس الجزائري

رئيس الدولة يتسلم رسالة خطية من الرئيس الجزائري
24 يناير 2023 19:06

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم رسالة خطية من فخامة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم في قصر البحر في أبوظبي معالي صالح بوشة المبعوث الخاص للرئيس الجزائري والذي نقل إلى سموه تحيات فخامة الرئيس عبد المجيد تبون وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات استمرار التقدم والازدهار .. فيما حمله سموه أطيب تحياته للرئيس الجزائري وتمنياته لبلده وشعبه الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة ومبعوث الرئيس الجزائري العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات والجزائر وإمكانيات تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.

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