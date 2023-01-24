غداً.. درجات الحرارة تميل للانخفاض وأمطار مختلفة الغزارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد الغد حالة عدم استقرار جوي ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم وتتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة، تميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب الركامية مثيرة للغبار.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 15:21 والمد الثاني عند الساعة 04:58 والجزر الأول عند الساعة 09:13 والجزر الثاني عند الساعة 22:11 ويكون الموج في بحر عمان متوسطا إلى مضطرب الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 12:09 والمد الثاني عند الساعة 00:48 والجزر الأول عند الساعة 18:16 والجزرالثاني عند الساعة 07:15.