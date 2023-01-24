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محمد بن زايد يوجه رسالة شكر لأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي السابقين ويرحب بالأعضاء الجدد

محمد بن زايد يوجه رسالة شكر لأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي السابقين ويرحب بالأعضاء الجدد
24 يناير 2023 16:02

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الثلاثاء، عن شكره لأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي السابقين لجهودهم المخلصة.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «نشكر أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي السابقين لجهودهم المخلصة.. ونرحب بالأعضاء الجدد ونتمنى لهم التوفيق في رفد العمل الحكومي في الإمارة بمزيد من الأفكار والرؤى التي تسهم في تعزيزه وتطويره لمصلحة المجتمع والوطن».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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الإمارات
المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
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