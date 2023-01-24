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ارتفاع حصيلة موجة البرد القارس في أفغانستان إلى 120 قتيلاً

ارتفاع حصيلة موجة البرد القارس في أفغانستان إلى 120 قتيلاً
24 يناير 2023 15:03

قال مسؤول، الاثنين، إن حصيلة ضحايا موجة البرد القارس في أفغانستان ارتفعت إلى أكثر من 120 شخصاً خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال شفيع الله رحيمي المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الوطنية  لوكالة الأنباء الألمانية إن أكثر من 50 منزلا تدمروا بصورة كلية أو جزئية، كما نفق 70 ألف حيوان.

ويشار إلى أن الأمراض التنفسية، خاصة بين الأطفال، تزداد سنويا خلال موسم البرد، ولكن هذا الشتاء كان باردا بصورة غير مسبوقة، كما أن المزيد من الأفغان يعانون اقتصاديا.

ووفقا لإدارة الأرصاد في أفغانستان، تم تسجيل أقل درجة حرارة خلال الشهر الجاري بلغت سالب 34 درجة مئوية في إقليم جور بوسط البلاد.

وقالت وزارة الصحة الاثنين إنه تم نقل نحو 5000 طفل للمستشفى خلال أسبوع. وأضافت رحيمي أن تفشي مرض تنفسي أودى بحياة 21 شخصا في منطقة بامير بإقليم بادخشان. كما وردت تقارير حول موت أسر جراء استنشاق أبخرة غازية.  ويعاني سكان العاصمة كابول، الذين يبلغ تعدادهم 5.5 مليون نسمة، من انقطاع الكهرباء، حيث علقت أوزبكستان صادرات الكهرباء لأفغانستان. 

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المصدر: وكالات
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