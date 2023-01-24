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بدء أعمال اجتماعات لجان الجامعة العربية المنعقدة في أبوظبي

بدء أعمال اجتماعات لجان الجامعة العربية المنعقدة في أبوظبي
24 يناير 2023 14:33

انطلقت مساء أمس في أبوظبي اجتماعات الدورة الـ 54 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، والدورة السادسة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وبدأت من خلال الاجتماع الخامس للمكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، برئاسة معالي أحمد الجروان رئيس المكتب التنفيذي للملتقى، وبحضور الوزير المفوض معالي محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، وسعادة أيمن غنيم الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وبمشاركة ممثلي الاتحادات العربية أعضاء المكتب التنفيذي للملتقى.

وصرح الوزير المفوض محمد خير عبد القادر بأن اجتماع اليوم هو اجتماع تحضيري لاجتماعات الدورة السادسة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي، وسوف يناقش المكتب التنفيذي المواضيع المطروحة على جدول أعماله ومن ضمنها الدور المطلوب من الاتحادات العربية في إطار نتائج القمة العربية التي عقدت بالجزائر في نوفمبر 2022، ونتائج  أعمال الدورة (27) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بتغير المناخ الذي عقد بشرم الشيخ في منتصف نوفمبر 2022، والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والذي أعدها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.

وناقش المكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في اجتماعه تشكيل اللجان المقترحة لتنظيم عمل الملتقى والمكتب التنفيذي وآليات عمله، والانتهاء من إعداد الموقع الإلكتروني وتفعيل عمل صندوق الدعم للملتقى.

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