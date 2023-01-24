«تعليم»: امتحان «تمكين» عن بُعد للحالات المرضية داخل وخارج الدولة

دينا جوني (دبي)

أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم توفير نموذج من امتحان «تمكين» للتطبيق عن بُعد للحالات المرضية داخل الدولة وخارجها. فيما يُستثنى من الامتحان الطلبة الغائبون بعذر مقبول خلال امتحان الفصل الدراسي الأول والامتحان التعويضي، والطلبة الذين ثبتت عليهم مخالفة الغش خلال الامتحان الفصلي والتعويضي. كما اعتمدت «تعليم» الجدول الزمني لامتحان برنامج «تمكين» للفصل الأول من العام الدراسي 2022-2023، والذي يبدأ في 30 يناير. وقد انطلق البرنامج في 23 الجاري ويستمر لغاية الثالث من فبراير.

ويقدّم برنامج «تمكين» الدعم الأكاديمي للطلبة ذوي الأداء المتدني، ويستهدف المهارات الأساسية التي يفتقدها الطلبة في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، والتي تمّ تحديدها من خلال نتائج اختبارات الفصل الأول. وينفذ البرنامج من قبل مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، على الطلبة الذين لم يحققوا نسبة النجاح في اختبارات الفصل الدراسي الأول في المواد الأساسية «أ».

ويؤدي طلبة الثاني عشر في مسارات العام والمتقدّم والنخبة، امتحاني الفيزياء والتربية الإسلامية في 30 يناير، ومادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية في 31 منه، ومادة الرياضيات في الأول من فبراير، ومادتي اللغة الإنجليزية والعلوم الصحية في الثاني من فبراير، ومادة الكيمياء أو الأحياء في الثالث من فبراير. وخصصت «تعليم» لكل مادة أو فترة امتحانية ساعتين، تبدأ الأولى في الثامنة والنصف لغاية العاشرة والنصف صباحاً، والثانية من الحادية عشرة لغاية الواحدة بعد الظهر.

ويمتد امتحان «تمكين» لطلبة المسار التطبيقي على فترة أربعة أيام، فيؤدي الطلبة العلوم التطبيقية والتربية الإسلامية في 30 يناير، واللغة العربية والدراسات الاجتماعية في 31 يناير، والرياضيات التطبيقية في الأول من فبراير، واللغة الإنجليزية في الثاني من فبراير.

أما طلبة الصفين الثالث والرابع سيؤدون الامتحان ورقياً في أربع مواد امتحانية هي تباعاً: العلوم، المنهاج المتكامل، الرياضيات واللغة الإنجليزية، وذلك من 30 يناير لغاية 2 فبراير، من الساعة الثامنة والنصف لغاية العاشرة والنصف.

ووضعت «تعليم» عدداً من الإجراءات المنظّمة؛ أبرزها توفير نموذج من الامتحان للتطبيق عن بُعد للحالات المرضية داخل الدولة وخارجها. ويُستثنى من الامتحان الطلبة الغائبين بعذر مقبول خلال امتحان الفصل الدراسي الأول والامتحان التعويضي، والطلبة الذين ثبتت عليهم مخالفة الغش خلال الامتحان الفصلي والتعويضي. وستتاح نتائج الطلبة عبر نظامي «سويفت» و«المنهل». ويوقع أولياء الأمور على تعهّد لتحمّل المسؤولية المشتركة في رفع مستويات الطلبة والإقرار بمعرفتهم باحتمالية رسوب أبنائهم نهاية السنة في حال الاستفادة من الدعم المقدّم من قبل المدرسة أو عدم توافر الدافعية لتحسين الأداء. وفي حال كانت درجة الامتحان الفصلي أعلى من درجة امتحان «تمكين»، تُعتمد الدرجة الأعلى.

وتطبق المدارس هيكل الاختبار نفسه لنهاية الفصل الأول والامتحان التعويضي. كما يمتحن طلبة صفوف الثاني عشر في التعليم الخاص وفي مدارس التسامح في لجان داخل مدارسهم.