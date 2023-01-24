محمد بن زايد يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين عدد من أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين عدد من أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ونص المرسوم على تعيين..معالي محمد علي الشرفاء عضو المجلس التنفيذي رئيساً لدائرة البلديات والنقل ، وتعيين معالي منصور إبراهيم المنصوري عضواً في المجلس التنفيذي رئيساً لدائرة الصحة وتعيين معالي أحمد تميم هشام الكتاب عضواً في المجلس التنفيذي رئيساً لدائرة الإسناد الحكومي، وتعيين معالي أحمد جاسم الزعابي عضواً في المجلس التنفيذي رئيساً لدائرة التنمية الاقتصادية.