«الأرصاد»: حالة جوية على الدولة حتى الجمعة

أوضح تقرير أصدره المركز الوطني للأرصاد، تأثر الدولة بحالة جوية بدأت أمس الاثنين وتمتد إلى الجمعة 27 يناير الجاري، بسبب مرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال، يصاحبه تيار هوائي من الغرب، وكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا. ولفت المركز في تقريره إلى أن الطقس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار، ويتعمق المنخفض في طبقات الجو العليا تدريجياً اليوم الثلاثاء، حيث تزداد كميات السحب، ويتخللها بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة على فترات. وأشار المركز إلى أن الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون قوية مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحالة البحر مضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عُمان، مع السحب الركامية. ووفقاً للسمات المناخية لشهر يناير، يشهد يناير انخفاضاً في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس بارداً نهاراً وشديد البرودة أحياناً خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي المتمركز فوق سيبيريا، حيث يندفع هواء بارد نحو شبه الجزيرة العربية والمنطقة المحيطة بها، كما تتأثر المنطقة أيضاً خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية التي تمر فوق البحر المتوسط، حيث تواصل تقدمها شرقاً لتنحرف أحياناً نحو منطقة الخليج العربي، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يقترن وجود هذه المنخفضات مع كتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي علوي، تؤدي إلى حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب على الدولة من حين إلى آخر، مع سقوط الأمطار على مناطق مختلفة.