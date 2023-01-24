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حاكم عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة محمد أحمد الأنصاري

حاكم عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة محمد أحمد الأنصاري
24 يناير 2023 13:46

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، محمد أحمد محمد الأنصاري، والد كل من إبراهيم، ودكتور عبدالله وعبد الرحمن محمد الأنصاري.

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان- اليوم عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيد.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وسعادة عبدالله أمين الشرفاء، المستشار بديوان الحاكم، وسعادة طارق بن غليطه، مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
حاكم عجمان
محمد الأنصاري
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