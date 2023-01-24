النيابة العامة تأمر بحبس صاحب شركة خاصة حصل بطرق احتيالية على مبالغ مالية من 296 متدرباً في" نافس"
النيابة العامة تأمر بحبس صاحب شركة خاصة حصل بطرق احتيالية على مبالغ مالية من 296 متدرباً في" نافس"
24 يناير 2023 12:46
أمرت النيابة العامة الإتحادية بحبس صاحب ومدير شركة خاصة حصل بطرق احتيالية على مبالغ مالية من متدربين مواطنين بالشركة ضمن برنامج نافس،بعد ما ثبت من تحقيقات نيابة العاصمة أن صاحب ومدير شركة خاصة تضم موظفين اثنين، أجرى تسجيل شركته ضمن برنامج نافس عبر منصتها الرقمية، لتدريب مواطنين على أعمال التجارة الإلكترونية والوساطة التجارية، وسجل من المتدربين عدد 296 مائتان وستة وتسعون متدربا من الجنسين، واشترط عليهم سداد مبالغ مالية يودعها كل منهم في حساب الشركة مدعيا انها ضمن مبادرة للتبرع للأعمال الخيرية، مهددا اياهم انه في حال عدم دفعهم لتلك المبالغ،سيقوم بتقييم تدريبهم بدرجة رسوب، كما تبين انه لايقدم لهم تدريبا مباشرا ذو قيمة علمية او عملية، مما يعد احتيالا لسلب أموالهم بغير وجه حق، وبالمخالفة لاحكام برنامج نافس.
وفق الحساب الرسمي للنيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة على مواقع التواصل.
النيابة العامة تأمر بحبس صاحب شركة خاصة حصل لنفسه بطرق احتيالية على مبالغ مالية من 296 متدرب في برنامج نافس#النيابة_العامة_الاتحادية