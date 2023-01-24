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وزارة الداخلية: الجهات المعنية تعلن جاهزيتها استعداداً للحالة الجوية المتوقعة

شعار وزارة الداخلية
24 يناير 2023 11:25

أكدت وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وكافة الشركاء، جاهزيتها لمواجهة أية حالة طارئة قد تنشأ جراء الحالة الجوية السائدة وتقلباتها، وذلك بفضل العمل المتكامل بين الفرق المختصة وكوادرها المؤهلة والقادرة على التعامل مع تداعيات الحالة المدارية المتوقعة.
وأشارت الوزارة بأن الفرق المعنية ستواصل جهودها في نشر التعليمات والإرشادات التوضيحية للتعامل الصحيح مع هذه الأجواء، مع إرسال التحذيرات الجوية في المناطق المتأثرة في حينها، مجددة التأكيد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية لتعزيز حماية المجتمع ووقايته.
كما تحذر وزارة الداخلية من تداول الأخبار المضللة والشائعات، والرجوع إلى المصادر الرسمية لمعرفة التحديثات الخاصة بالحالة الجوية، وتعليمات السلامة والوقاية والحماية من كافة المخاطر.

 

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