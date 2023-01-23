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ولي عهد رأس الخيمة يعزي في وفاة راشد الزمهري وراشد الحبسي

محمد بن سعود خلال تقديم التعازي بوفاة راشد الزمهري (الصور من وام)
24 يناير 2023 01:47

رأس الخيمة (وام)

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 قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة واجب العزاء، أمس، في وفاة المغفور له راشد أحمد الزمهري الشميلي بمجلس العزاء في منطقة شمل.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما قدم سموه واجب العزاء، أمس، في وفاة المغفور له راشد علي سعيد علوان الحبسي، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة خت.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رأس الخيمة
محمد بن سعود بن صقر القاسمي
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