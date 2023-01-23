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حكومة رأس الخيمة الأولى عالمياً في حصولها على «الآيزو»

حكومة رأس الخيمة الأولى عالمياً في حصولها على «الآيزو»
24 يناير 2023 01:47

رأس الخيمة (الاتحاد)

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 حصلت 19 جهة حكومية في رأس الخيمة على اعتماد المعيار الدولي لأنظمة إدارة الطاقة آيزو 50001، مما يجعل حكومة رأس الخيمة الأولى عالمياً في الحصول على اعتماد المعيار الدولي آيزو 50001 لأنظمة إدارة الطاقة لجميع دوائرها. وقد تم إعلان هذا الإنجاز في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2023، كجزء من أسبوع أبوظبي للاستدامة. وتتوّج هذه الشهادات جهود حكومة رأس الخيمة المستمرة في تعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة، وهي نتيجة لبرنامج امتد لسنوات عدة، ويجمع بين تحديث المباني وتطوير القدرات كجزء من تحقيق مستهدفات استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040. وبمناسبة كون حكومة رأس الخيمة الأولى عالمياً في الحصول على شهادات الآيزو 50001 لأنظمة إدارة الطاقة عبر جميع جهاتها، قال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي مدير عام دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة: «يأتي هذا الإنجاز نتيجة لتنفيذ توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الرامية إلى تعزيز الاستدامة وتحويل الإمارة إلى نموذج عالمي في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة». 
وأضاف: «فخورون بفرق الطاقة والمديرين في جميع الجهات التي حققت هذا الإنجاز ونشجعهم على مواصلة الطموح لمستويات أعلى الطموح لتحويل رأس الخيمة إلى مركز عالمي لاستدامة الطاقة».

رأس الخيمة
الآيزو
الطاقة
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