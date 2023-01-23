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طحنون بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والدة محمد وحميد بالعبده الشامسي

طحنون بن محمد خلال تقديم واجب العزاء بحضور زايد بن طحنون بن محمد (وام)
24 يناير 2023 01:48

العين (وام)

 قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء إلى محمد راشد بالعبده الشامسي وحميد راشد بالعبده الشامسي في وفاة والدتهما، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة زاخر بمنطقة العين.

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وأعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حضر مجلس العزاء إلى جانب سموه، الشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، وعددٌ من المسؤولين.

 

طحنون بن محمد
الإمارات
العين
بلدية العين
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