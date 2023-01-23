افتتاح مركز خدمات طبية لمنتسبي «الداخلية»

أبوظبي (وام)

افتتح اللواء سالم الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، أمس، مركز برجيل في «المارينا مول» والذي يقدم خدمات علاجية متخصصة لمنتسبي وزارة الداخلية.

يأتي افتتاح المركز الطبي المتكامل وفق مذكرة تفاهم موقعة بين وزارة الداخلية ومجموعة برجيل الطبية لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات تقديم الرعاية الطبية.

ويعد المركز بمثابة مستشفى مصغر متخصص يقدم كافة أشكال الرعاية الطبية من التخصصات المختلفة، ويحتوي معدات وأجهزة للفحوص اللازمة، ويقدم علاجات واستشارات طبية وخدمات طبية متنوعة.

وأكد اللواء الشامسي، أن الوزارة حريصة على تطوير الشراكات المجتمعية مع كافة المؤسسات والهيئات الوطنية في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، مشيراً إلى أن افتتاح هذا المركز الطبي يعد ثمرة توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية المرموقة ومجموعة برجيل في سبيل تعزيز الخدمات المقدمة للمنتسبين والمتقاعدين، وتقديم رعاية طبية وصحية ذات مستويات عالية الجودة.

من جانبه، قال جون سونيل الرئيس التنفيذي لـ«برجيل القابضة»: «سيعمل الفريق الطبي في المركز ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بيننا وبين الوزارة على تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية المتقدمة للمستفيدين من وزارة الداخلية في منشآتنا بالدولة، وستعمل العيادة التي تم افتتاحها حديثاً على زيادة جهودنا نحو تمكين المجتمع وإضافة قيمة إلى النظام الصحي للرعاية الطبية محلياً، وسيؤدي التعاون مع الشركاء المهمين مثل وزارة الداخلية إلى ترسيخ مكانتنا كمزود رائد لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

حضر الافتتاح العميد عادل عبد الرحمن الحمادي مدير عام المالية والخدمات المساندة بالوزارة، والعميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة بالوزارة، والعميد محمد بطي الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط، ومن مسؤولي مجموعة برجيل الطبية.