الثلاثاء 24 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

افتتاح مركز خدمات طبية لمنتسبي «الداخلية»

افتتاح مركز خدمات طبية لمنتسبي «الداخلية»
24 يناير 2023 01:48

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
نصف مليون معاملة ذكية  بشرطة الشارقة
«من حقي العبور بأمان» في الفجيرة

افتتح اللواء سالم الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، أمس، مركز برجيل في «المارينا مول» والذي يقدم خدمات علاجية متخصصة لمنتسبي وزارة الداخلية.
يأتي افتتاح المركز الطبي المتكامل وفق مذكرة تفاهم موقعة بين وزارة الداخلية ومجموعة برجيل الطبية لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات تقديم الرعاية الطبية.
ويعد المركز بمثابة مستشفى مصغر متخصص يقدم كافة أشكال الرعاية الطبية من التخصصات المختلفة، ويحتوي معدات وأجهزة للفحوص اللازمة، ويقدم علاجات واستشارات طبية وخدمات طبية متنوعة.
وأكد اللواء الشامسي، أن الوزارة حريصة على تطوير الشراكات المجتمعية مع كافة المؤسسات والهيئات الوطنية في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، مشيراً إلى أن افتتاح هذا المركز الطبي يعد ثمرة توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية المرموقة ومجموعة برجيل في سبيل تعزيز الخدمات المقدمة للمنتسبين والمتقاعدين، وتقديم رعاية طبية وصحية ذات مستويات عالية الجودة.
من جانبه، قال جون سونيل الرئيس التنفيذي لـ«برجيل القابضة»: «سيعمل الفريق الطبي في المركز ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بيننا وبين الوزارة على تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية المتقدمة للمستفيدين من وزارة الداخلية في منشآتنا بالدولة، وستعمل العيادة التي تم افتتاحها حديثاً على زيادة جهودنا نحو تمكين المجتمع وإضافة قيمة إلى النظام الصحي للرعاية الطبية محلياً، وسيؤدي التعاون مع الشركاء المهمين مثل وزارة الداخلية إلى ترسيخ مكانتنا كمزود رائد لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة».
حضر الافتتاح العميد عادل عبد الرحمن الحمادي مدير عام المالية والخدمات المساندة بالوزارة، والعميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة بالوزارة، والعميد محمد بطي الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط، ومن مسؤولي مجموعة برجيل الطبية.

وزارة الداخلية
سالم الشامسي
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
دنيا
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
اليوم 07:40
شرطة كاليفورنيا تلاحق المسلح
عربي ودولي
قتلى في حادثي إطلاق نار بكاليفورنيا
اليوم 07:26
كين يقاسم جريفز لقب الهداف التاريخي
الرياضي
كين يقاسم جريفز لقب الهداف التاريخي
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©