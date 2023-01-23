«تريندز» ووكالة أنباء الإمارات يستعرضان أوجه التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار التعاون المشترك بينهما، قام وفد من المكتب الإعلامي للرئيس التنفيذي بمركز تريندز للبحوث والاستشارات بزيارة عمل لمقر وكالة أنباء الإمارات «وام»، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال البحثي والإعلامي، بما يخدم استراتيجيتهما، ويقدم محتوى علمياً معرفياً وازناً يواكب الأحداث ويستشرف مستقبلها.

واستعرض الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز»، وعلي يوسف السعد نائب مدير عام وكالة أنباء الإمارات بالإنابة، بحضور مسؤولين من الجانبين، مجالات التعاون وسبل تعزيزها والبناء على ما تم خلال الأشهر الأخيرة من تعاون بنّاء تجسد في فعاليات الكونجرس العالمي للإعلام الذي نظمته «وام» وشارك فيه المركز وحقق نجاحاً بارزاً.

واطّلع وفد المركز على المشاريع التطويرية التي تنفذها وكالة «وام» حالياً، والإنجازات التي تحققت على صعيد عملها، فيما قدم وفد تريندز نبذة عن تطلعات المركز والمعالم الرئيسية لخطة عمله الاستراتيجية لعام 2023. بدوره، ثمن الدكتور محمد عبد الله العلي ما وصلت إليه وكالة أنباء الإمارات «وام» من تميز وابتكار، مشيداً بالدور الكبير والملموس الذي تقوم به للتعريف بمنجزات دولة الإمارات، إضافة إلى ما تقوم به الوكالة من جهود إعلامية معرفية عالمية نشطة وبلغات عدة.