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استعراض التحديات وقصص نجاح خريجي «ربدان»

استعراض التحديات وقصص نجاح خريجي «ربدان»
24 يناير 2023 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

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نظَّم قسم علاقات الخريجين في أكاديمية ربدان لقاء الخريجين الأول في متنزه قرم الجبيل أبوظبي، بحضور ما يزيد على 50 خريجاً من منتسبي الجهات الوطنية المختلفة في الدولة.
حضر اللقاء اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، والعميد عثمان حاجي خوري، مدير إدارة البعثات بشرطة أبوظبي، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة العليا في الأكاديمية. وأكّد جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، على اعتزاز الأكاديمية وفخرها الكبير بهذه النخبة المتميزة من الخريجين، مُشيراً إلى أن الأكاديمية أثبتت منذ إنشائها تميّزها في تخريج كفاءات مؤهلة تأهيلاً عالياً قادرة على حماية أمن وازدهار الدولة، وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأكاديمية بكوادرها المتميزة حتى أصبحت اليوم صرحاً تعليمياً رائداً ومتميزاً. وشكر مورس الخريجين الذين يُسهمون في تقدم الدولة وبنائها من خلال عملهم في مختلف المواقع القيادية والمهمة.    

أكاديمية ربدان
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