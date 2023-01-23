«الوالدية الفعالة» في ورش بالتنمية الأسرية

أبوظبي(الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية العديد من ورش «الوالدية الفعالة» التي تستهدف الوالدين والقائمين على رعاية الأبناء، وذلك من خلال تطبيقات عملية تعزز التربية بالحب، وتهدف إلى إكساب الوالدين مهارات التعامل مع سلوكيات الأبناء وفهمها، والتعرف على دوافعهم في مختلف المراحل العمرية خلال شهر يناير الجاري.

تأتي ورش الوالدية الفعالة ضمن خدمة تنمية المهارات الوالدية الفاعلة، بهدف تعزيز الأساليب الوالدية التي تحفز السلوك الإيجابي لدى الأبناء، والتعرف على احتياجات الطفل المعرفية، وتطبيقات فهم وتحليل سلوك الأبناء، واكتساب مهارات التعامل مع الشخصيات المختلفة.

وتختلف عناوين وورش الوالدية الفاعلة باختلاف مواضيعها والمراحل العمرية المستهدفة، منها ورشة (الدفء والود أساس التربية الحديثة، أطفالي ومهاراتهم العقلية، والتربية وفهم سلوك الأبناء، تطبيقات تعديل سلوك الأبناء، بالإضافة إلى كيفية بناء علاقات قوية مع الأبناء). وتناقش ورش الوالدية الفعالة العديد من التحديات التي يواجهها الوالدان، مثل كيفية التعامل مع الطفل قليل أو كثير التفاعل، وكيفية التعامل مع الطفل المثابر، والمتحفظ والمنطلق والمتقبل والمحبط والمحب للتغيير. وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية، من خلال هذه البرامج والخدمات والورش والفعاليات الخاصة بالوالدين والقائمين على رعاية الأطفال، إلى استعراض التطبيقات العملية التي تعزز التربية بالحب والإشباع العقلي والمعرفي، والتعرف على احتياجات الأبناء، وتحليل سلوكياتهم، واكتساب مهارات متنوعة تساعد في التعرف على أنماط الشخصيات المختلفة للأبناء والأطفال، بالإضافة إلى دعم وتعزيز مهارات التعامل مع السلوكيات الصعبة.