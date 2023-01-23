الثلاثاء 24 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الوالدية الفعالة» في ورش بالتنمية الأسرية

«الوالدية الفعالة» في ورش بالتنمية الأسرية
24 يناير 2023 01:48

أبوظبي(الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تعاون بين «التنمية الأسرية» و«باب القصر»
«الذكاء الروحي».. الطريق إلى جودة الحياة

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية العديد من ورش «الوالدية الفعالة» التي تستهدف الوالدين والقائمين على رعاية الأبناء، وذلك من خلال تطبيقات عملية تعزز التربية بالحب، وتهدف إلى إكساب الوالدين مهارات التعامل مع سلوكيات الأبناء وفهمها، والتعرف على دوافعهم في مختلف المراحل العمرية خلال شهر يناير الجاري.
تأتي ورش الوالدية الفعالة ضمن خدمة تنمية المهارات الوالدية الفاعلة، بهدف تعزيز الأساليب الوالدية التي تحفز السلوك الإيجابي لدى الأبناء، والتعرف على احتياجات الطفل المعرفية، وتطبيقات فهم وتحليل سلوك الأبناء، واكتساب مهارات التعامل مع الشخصيات المختلفة.
وتختلف عناوين وورش الوالدية الفاعلة باختلاف مواضيعها والمراحل العمرية المستهدفة، منها ورشة (الدفء والود أساس التربية الحديثة، أطفالي ومهاراتهم العقلية، والتربية وفهم سلوك الأبناء، تطبيقات تعديل سلوك الأبناء، بالإضافة إلى كيفية بناء علاقات قوية مع الأبناء). وتناقش ورش الوالدية الفعالة العديد من التحديات التي يواجهها الوالدان، مثل كيفية التعامل مع الطفل قليل أو كثير التفاعل، وكيفية التعامل مع الطفل المثابر، والمتحفظ والمنطلق والمتقبل والمحبط والمحب للتغيير. وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية، من خلال هذه البرامج والخدمات والورش والفعاليات الخاصة بالوالدين والقائمين على رعاية الأطفال، إلى استعراض التطبيقات العملية التي تعزز التربية بالحب والإشباع العقلي والمعرفي، والتعرف على احتياجات الأبناء، وتحليل سلوكياتهم، واكتساب مهارات متنوعة تساعد في التعرف على أنماط الشخصيات المختلفة للأبناء والأطفال، بالإضافة إلى دعم وتعزيز مهارات التعامل مع السلوكيات الصعبة.

مؤسسة التنمية الأسرية
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
دنيا
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
اليوم 07:40
شرطة كاليفورنيا تلاحق المسلح
عربي ودولي
قتلى في حادثي إطلاق نار بكاليفورنيا
اليوم 07:26
كين يقاسم جريفز لقب الهداف التاريخي
الرياضي
كين يقاسم جريفز لقب الهداف التاريخي
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©