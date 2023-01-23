الثلاثاء 24 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الوطني للتأهيل» و«خطة كولمبو» ينظمان دورة تخصصية هجينة

عارف الشحي والحضور ومشاركون في الدورة (من المصدر)
24 يناير 2023 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أعمال «الدورة التدريبية التخصصية الأولى، بعنوان «التدخلات الوقائية الموجهة للأسرة» التي استضافها معهد التدريب بالمركز الوطني للتأهيل بأبوظبي مؤخراً، بالتعاون مع منظمة خطة كولمبو. والتي قدمت لأول مرة في تاريخ تقديم هذه الدورات بأسلوب هجين. حيث تم تدريب المشاركين على الأساليب القائمة على الأدلة المتبعة في التداخلات الوقائية الموجهة للأسرة، وكيفية تطبيق مثل هذه الأساليب للمساهمة في الوقاية من آفة المخدرات والحد من انتشارها في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير خدمات الوقاية حسب أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية.
وقال الدكتور عارف علي الشحي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل في كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة : إن انطلاق أعمال الدورة في العاصمة أبوظبي، يؤكد عزم القيادة الحكيمة على دعم برامج ومنهجيات البحث العلمي والتطور في شتى المجالات وترسيخ دور الإمارات في تسخير الإمكانات لبرامج وأبحاث علاج الإدمان، على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وتناولت الدورة عدة محاور تتلخص في أهمية البرامج الوقائية في صحة المجتمع، المبادئ العامة للتدخلات الوقائية الموجهة للأسرة، والتحديات الشائعة التي تحول دون تنفيذ مثل هذه البرامج.
شارك في هذه الدورة مدربون من منظمة خطة كولمبو، وممثلون من مركز أبوظبي للصحة العامة – دائرة الصحة، شركة نواة للطاقة، شرطة أبوظبي، الخدمات العلاجية الخارجية – دائرة الصحة، مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، شركة بترول أبوظبي الوطنية – أدنوك، دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، مستشفى زايد العسكري، وجهات عدة. وأشار الدكتور الشحي إلى أن المركز الوطني للتأهيل كان له دور كبير جداً خلال السنوات الماضية في اعتماد مناهج علمية بالتعاون مع المفوضية العالمية للتدريب والتعليم الطبي المستمر في مجال علاج الإدمان وطرق الوقاية.

40 ساعة معتمدة
يذكر أن المتدرب يحصل عند استكمال البرنامج التدريبي على 40 ساعة معتمدة من دائرة الصحة أبوظبي. كما سينظم المركز الوطني للتأهيل الدورة التدريبية التخصصية الثانية بعنوان «التدخلات الوقائية في مكان العمل» في الفترة من 23 يناير إلى 3 فبراير القادم بأسلوب تقديم هجين.

الوطني للتأهيل
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
دنيا
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
اليوم 07:40
شرطة كاليفورنيا تلاحق المسلح
عربي ودولي
قتلى في حادثي إطلاق نار بكاليفورنيا
اليوم 07:26
كين يقاسم جريفز لقب الهداف التاريخي
الرياضي
كين يقاسم جريفز لقب الهداف التاريخي
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©