«الوطني للتأهيل» و«خطة كولمبو» ينظمان دورة تخصصية هجينة

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أعمال «الدورة التدريبية التخصصية الأولى، بعنوان «التدخلات الوقائية الموجهة للأسرة» التي استضافها معهد التدريب بالمركز الوطني للتأهيل بأبوظبي مؤخراً، بالتعاون مع منظمة خطة كولمبو. والتي قدمت لأول مرة في تاريخ تقديم هذه الدورات بأسلوب هجين. حيث تم تدريب المشاركين على الأساليب القائمة على الأدلة المتبعة في التداخلات الوقائية الموجهة للأسرة، وكيفية تطبيق مثل هذه الأساليب للمساهمة في الوقاية من آفة المخدرات والحد من انتشارها في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير خدمات الوقاية حسب أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية.

وقال الدكتور عارف علي الشحي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل في كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة : إن انطلاق أعمال الدورة في العاصمة أبوظبي، يؤكد عزم القيادة الحكيمة على دعم برامج ومنهجيات البحث العلمي والتطور في شتى المجالات وترسيخ دور الإمارات في تسخير الإمكانات لبرامج وأبحاث علاج الإدمان، على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وتناولت الدورة عدة محاور تتلخص في أهمية البرامج الوقائية في صحة المجتمع، المبادئ العامة للتدخلات الوقائية الموجهة للأسرة، والتحديات الشائعة التي تحول دون تنفيذ مثل هذه البرامج.

شارك في هذه الدورة مدربون من منظمة خطة كولمبو، وممثلون من مركز أبوظبي للصحة العامة – دائرة الصحة، شركة نواة للطاقة، شرطة أبوظبي، الخدمات العلاجية الخارجية – دائرة الصحة، مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، شركة بترول أبوظبي الوطنية – أدنوك، دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، مستشفى زايد العسكري، وجهات عدة. وأشار الدكتور الشحي إلى أن المركز الوطني للتأهيل كان له دور كبير جداً خلال السنوات الماضية في اعتماد مناهج علمية بالتعاون مع المفوضية العالمية للتدريب والتعليم الطبي المستمر في مجال علاج الإدمان وطرق الوقاية.

40 ساعة معتمدة

يذكر أن المتدرب يحصل عند استكمال البرنامج التدريبي على 40 ساعة معتمدة من دائرة الصحة أبوظبي. كما سينظم المركز الوطني للتأهيل الدورة التدريبية التخصصية الثانية بعنوان «التدخلات الوقائية في مكان العمل» في الفترة من 23 يناير إلى 3 فبراير القادم بأسلوب تقديم هجين.