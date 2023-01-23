«الشارقة الخيرية» تنظم ورشتي الصحة والسلامة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت جمعية الشارقة الخيرية ورشتين حول السلامة المهنية، الأولى بعنوان «الورشة التوعوية للإخلاء» قدمها كل من الرائد محمد سالم الطنيجي، ومساعد أول عادل محمد لطفي، وتضمنت التعريف بطرق الإخلاء خلال الحرائق والكوارث، بينما جاءت الورشة الثانية بعنوان «الصحة والسلامة المهنية» وقدمها سيف عبدالله الرضوان مدرب معتمد إسعافات أولية ومتطوع بالجمعية، وتعرف الحضور من خلاله على مفهوم الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع مختلف الإصابات، وذلك في إطار الارتقاء ببيئة العمل وخلق ظروف عمل مهيأة بوسائل الأمان لمواجهة أية كوارث أو أخطار مفاجئة وفق سبل مدروسة تسهم في الحفاظ على الأرواح وتفادي الخسائر أو تقليلها قدر الإمكان.

وقال الرائد محمد سالم الطنيجي: إن ورشة التوعية بالإخلاء «اشتملت على تعريف الحضور بطرق الإخلاء الآمن للمباني، وتقييم المخاطر، وإجراءات السلامة العامة».

من جانبه، قال سيف الرضون: إن المشاركين أدوا خلال ورشة«الصحة والسلامة المهنية» تدريبات نظرية وعملية على الإنعاش القلبي والرئوي وإسعافات الكسور والجروح.