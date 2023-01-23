الثلاثاء 24 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الشارقة الخيرية» تنظم ورشتي الصحة والسلامة

«الشارقة الخيرية» تنظم ورشتي الصحة والسلامة
24 يناير 2023 01:48

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
معرض تعليمي في الشارقة
«موارد الشارقة» و«العربية للطيران» توقعان اتفاقية انضمام لـ«وفر»

نظمت جمعية الشارقة الخيرية ورشتين حول السلامة المهنية، الأولى بعنوان «الورشة التوعوية للإخلاء» قدمها كل من الرائد محمد سالم الطنيجي، ومساعد أول عادل محمد لطفي، وتضمنت التعريف بطرق الإخلاء خلال الحرائق والكوارث، بينما جاءت الورشة الثانية بعنوان «الصحة والسلامة المهنية» وقدمها سيف عبدالله الرضوان مدرب معتمد إسعافات أولية ومتطوع بالجمعية، وتعرف الحضور من خلاله على مفهوم الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع مختلف الإصابات، وذلك في إطار الارتقاء ببيئة العمل وخلق ظروف عمل مهيأة بوسائل الأمان لمواجهة أية كوارث أو أخطار مفاجئة وفق سبل مدروسة تسهم في الحفاظ على الأرواح وتفادي الخسائر أو تقليلها قدر الإمكان.
وقال الرائد محمد سالم الطنيجي: إن ورشة التوعية بالإخلاء «اشتملت على تعريف الحضور بطرق الإخلاء الآمن للمباني، وتقييم المخاطر، وإجراءات السلامة العامة».
من جانبه، قال سيف الرضون: إن المشاركين أدوا خلال ورشة«الصحة والسلامة المهنية» تدريبات نظرية وعملية على الإنعاش القلبي والرئوي وإسعافات الكسور والجروح.

الشارقة الخيرية
الشارقة
الصحة والسلامة
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
دنيا
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
اليوم 07:40
شرطة كاليفورنيا تلاحق المسلح
عربي ودولي
قتلى في حادثي إطلاق نار بكاليفورنيا
اليوم 07:26
كين يقاسم جريفز لقب الهداف التاريخي
الرياضي
كين يقاسم جريفز لقب الهداف التاريخي
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©