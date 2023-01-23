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اكتساح إماراتي في «حقايق تلاد محليات» بمزاينة الظفرة

اكتساح إماراتي في «حقايق تلاد محليات» بمزاينة الظفرة
24 يناير 2023 01:48

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أسفرت منافسات أشواط الحقايق تلاد لأبناء القبائل 3 المقامة من مسابقة المزاينة في مهرجان الظفرة عن اكتساح إماراتي في أغلب المراكز الأولى، باستثناء المركز الثالث الذي ذهب للإبل القطرية، حيث أسفرت النتائج عن فوز «لضا» لعلي سالم عبيد هياي المنصوري بالمركز الأول بنسبة 91%، وجاء في المركز الثاني «وشاح» لعبدالله ناصر المنصوري، وفي المركز الثالث «غزيل» لبركي ابداح مبارك الهاجري، وفي المركز الرابع «الشيخة» لمبارك سالم الهاجري، وفي المركز الخامس «بينونة» لمصبح فهد حمدان العلوي.
فيما شهدت منافسات شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء، منافسة خليجية قوية بعدما شهدت النتائج وجوداً قوياً للإبل العُمانية التي حصدت 3 مراكز متقدمة، وحلت في المركز الثاني بعد الإبل الإماراتية التي حصدت 6 مراكز من المراكز العشرة الأولى، فيما جاءت الإبل القطرية في المركز الثالث بمركز وحيد. 
وأسفرت النتائج عن فوز «مهمة» لمبارك عبيد المنصوري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني «مصيحة» لعبدالله عيضة العامري، وفي المركز الثالث «الحاكمة» لعبدالله راشد السعيدي، وفي المركز الرابع «فوز بن الشرف» لـ«السيد سعد الخوار»، وفي المركز الخامس «ظن» لعبدالله سعيد المالكي.
وأسفرت نتائج حقايق تلاد لأبناء القبائل محليات عن فوز «ريم الفلا» لعبد العزيز محمد القحطاني بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني «أمسية» لسالم سهيل الراشدي، وفي المركز الثالث «سمحة» لمحسن سعيد العامري، وفي المركز الرابع «وعد» لمحمد بخيت المهري، وفي المركز الخامس «الإماراتية» لسالم سعيد المحرمي.

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منافسات
شهدت منافسات أشواط حقايق شرايا لأبناء القبائل محليات ومجاهيم إقبالاً كبيراً من المشاركين للمنافسة على المراكز الأولى في 7 أشواط، حيث تبدأ اللجان عمليات التحكيم تمهيداً لإعلان النتائج اليوم «الثلاثاء»، وبلغ عدد المشاركات أكثر من 331 مطية مشاركة في هذه الأشواط، منها 52 مطية في الشوط الرئيس شرايا لأبناء القبائل مجاهيم و20 مطية في الشوط الرئيس شرايا لأبناء القبائل محليات و18 مطية في الشوط الرئيسي الثاني شرايا لأبناء القبائل محليات، و61 مطية في الشوط الرئيس الثاني شرايا لأبناء القبائل مجاهيم، و32 مطية في شوط شرايا لأبناء القبائل محليات، و68 مطية في شوط شرايا لأبناء القبائل مجاهيم، و49 مطية في شوط المهجنات الأصايل، بالإضافة إلى 31 مطية في شوط أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من القبائل عام - الوضح.
 اللبن الحامض
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة بدء منافسات مسابقة اللبن الحامض والتي تستمر بشكل يومي حتى نهاية الشهر الجاري، ويحرص عدد كبير من سكان منطقة الظفرة على المشاركة في هذه المسابقة التي تساهم في إبراز مهارات وخبرات المشاركين في تقديم أنواع متميزة من اللبن الحامض.
وحددت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين في المراكز العشرة الأولى، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة بقيمة 1000 درهم، والثاني 800 درهم، والثالث 700 درهم، والرابع 500 درهم، وهي نفس قيمة جائزة المراكز من الخامس حتى العاشر. ويمثل اللبن الحامض قيمة معنوية كبيرة ضمن موروث المواد البيئية المألوفة بين أسباب المعيشة ومواد الغذاء والطعام لسكان البر والصحراء، وبخاصة لدى أهالي منطقة الظفرة والخليج بشكل عام، وقد شكلت مسابقة اللبن الحامض ضمن فعاليات مهرجان الظفرة حدثاً معنوياً مهماً لدى جمهور المهرجان من مواطني منطقة الظفرة والزوار من داخل الدولة وخارجها.

مهرجان الظفرة
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الظفرة
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