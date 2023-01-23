إطلاق دورة الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية 2023

دبي (الاتحاد)

أعلنت حبيبة المرعشي - المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، رسمياً، إطلاق الدورة الـ16 من الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في مؤتمر صحفي، بحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية وممثلي عدد من الدوائر المحلية والشركات الخاصة.

وقالت، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي: الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هي الجائزة الأولى في المنطقة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث تطبق معايير وإطار عمل دولياً؛ إذ يجب على المتقدمين إثبات جهودهم وإنجازاتهم في سياقهم المحلي، ويتعين على المؤسسات العاملة على مستوى العالم والشركات متعددة الجنسيات على حد سواء عرض النتائج، وفق المخرجات المحققة في المنطقة العربية، كمعيار أساسي للأهلية. وبالمثل، يجب أن تعكس تقارير الاستدامة الأداء المحلي والجهود المحلية التي تستهدف القضايا على أرض الواقع في العالم العربي.

وأضافت، الجائزة مفتوحة بثلاث لغات للهيئات الخاصة والعامة من أي حجم وقطاع، من أي من البلدان الواقعة في منطقة الخليج العربي والمشرق العربي وشمال أفريقيا، حيث تم فتح باب الترشح للجائزة في 15 فئة متاحة أمام المؤسسات للاختيار من بينها، مما يسمح بالمرونة والمنافسة العادلة.

وأضافت: «في الأعوام الخمسة عشر الماضية، انتقلت الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من نجاح إلى آخر. ما بدأ كنموذج طلب بسيط قائم على الأسئلة هو اليوم نظام تقييم شامل قائم على الأدلة. الجائزة ديناميكية وتتكيف مع السياق المتغير وتوقعات أصحاب المصلحة. وبمرور الوقت، زاد عدد الفئات، وخضع التطبيق لعمليات تحليل وتعديلات وتحسينات مختلفة، وأصبح التقديم برمته عملية غير ورقية من البداية إلى النهاية. كانت هذه الديناميكية عنصراً فريداً في مساعدتنا على تعزيز مكانة الجائزة مراراً وتكراراً. تم تطوير معايير الجائزة بناءً على المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومعايير مبادرة الإبلاغ العالمية ونموذج التميز الأوروبي لإدارة الجودة والأهداف الـ17 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة وتحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة. ونوهت الى تلقي الشبكة في عام 2022، 111 تسجيلاً من 12 دولة عربية تحت 15 فئة من الجائزة. وقالت إنه بناءً على فحص دقيق للوثائق المقدمة من قبل المتنافسين، انتخبت لجنة التحكيم قائمة تضم 31 مؤسسة فائزة.

فئات متنوعة

قالت حبيبة المرعشي: إن الفئات هي: إدارات/ مؤسسات القطاع العام الصغيرة، إدارات/ مؤسسات القطاع العام المتوسطة، إدارات/ مؤسسات القطاع العام الكبيرة، الأعمال التجارية الكبيرة، الأعمال التجارية المتوسطة، الأعمال التجارية الصغيرة، قطاع الطاقة، الخدمات المالية، المؤسسات الاجتماعية، قطاع الإنشاءات، قطاع الضيافة وقطاع الرعاية الصحية وأفضل الأعمال التجارية الجديدة وقطاع السيارات والشراكات والتعاون (المشاريع / البرامج / المبادرات).