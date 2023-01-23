طلبة جامعة زايد يطلقون نادي الاستدامة

دبي (الاتحاد)

أطلقت مجموعة من طلبة جامعة زايد «نادي الاستدامة»، وذلك بهدف زيادة مستوى الوعي بالقضايا المتعلقة بالاستدامة، وتعزيز النهج متداخل التخصصات لمعالجة القضايا المتعلقة بتغير المناخ، وتسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز المهارات لتحقيق أهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050.

وأطلق أعضاء النادي مبادرة «الطريق إلى مؤتمر الأطراف 28»، والتي عقدت مؤخراً في حرم جامعة زايد في دبي، حيث قام الأعضاء المشاركون بتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل سفراء في مؤتمر الأطراف «COP28» والمقرر انعقاده في مدينة «إكسبو دبي» خلال العام الجاري، والذي يهدف إلى التركيز على تسريع العمل المناخي، وإيجاد حلول عملية للحد من تداعيات تغير المناخ، وتأكيد التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة.

وتم إنشاء النادي بعد اختيار عدد من طلبة جامعة زايد للمشاركة في نموذج محاكاة COP27 برعاية الأمم المتحدة في الجامعة البريطانية في القاهرة، وتم الاعتراف بمساهمتهم في هذا الحدث من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة التي دعت المجموعة ذاتها بعد ذلك إلى قمة COP27 الرسمية والتي انعقدت في شهر نوفمبر العام الماضي.

وجرى اختيار الطالبة علياء عبد المجيد حسين أهلي، طالبة في السنة الثانية في كلية الدراسات متداخلة التخصصات بجامعة زايد رئيساً للنادي، وتحت إشراف الدكتورة سوزانا المساح، أستاذ مساعد في كلية الدراسات متداخلة التخصصات بجامعة زايد، وأحد أعضاء هيئة التدريس المشاركين في إعداد برنامج جديد متداخل التخصصات وفي مجال الاستدامة. وقالت الطالبة علياء أهلي: «استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف 28 تعتبر من أبرز الفعاليات لهذا العام، ومن الضروري أن يشارك الشباب في مؤتمر COP28، وقد عززت زيارتنا للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف والتي أُقيمت بمصر العام الماضي في ذهني أهمية اتباع نهج شامل لمعالجة القضايا المتعلقة بملف الاستدامة. وأنا على يقين بأنه يمكننا ومن خلال هذا النادي لعب دور مهم في هذا الحدث العالمي، ونتطلع إلى تقديم مجموعة من المبادرات والمقترحات استعداداً للحدث الرئيسي الذي سيقام في وقت لاحق من العام الجاري».

حلول للقضايا

قالت الدكتورة سوزانا المساح: «يسعدني جداً أن أرى طلبتنا المشاركين في مؤتمر الأطراف COP 27 بتكملة المسيرة والمتابعة والعمل على إنشاء نادي الاستدامة بجامعة زايد، ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرون سيلهم مجموعة أكبر من الشباب الإماراتيين للعمل الجاد على إيجاد الحلول للقضايا المتعلقة بالاستدامة، والمساهمة بجدول أعمال حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال. تمنح الأندية الطلابية صوتاً ومنصة للتعلم، وأنا فخورة بدعم هذه المبادرة والتي تقودها العقول الشابة والواعية للمستقبل».