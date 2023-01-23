الثلاثاء 24 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

معرض تعليمي في الشارقة

الحضور لدى انطلاق الفعاليات (من المصدر)
24 يناير 2023 01:48

لمياء الهرمودي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«الشارقة الخيرية» تنظم ورشتي الصحة والسلامة
«موارد الشارقة» و«العربية للطيران» توقعان اتفاقية انضمام لـ«وفر»

نظمت منطقة الشارقة التعليمية معرضاً تعليمياً تحت شعار «حضارة عنوانها سلطان»، وذلك صباح أمس في مقر مبنى المنطقة بإمارة الشارقة، بحضور حصة الخاجة مدير منطقة الشارقة التعليمية، واللواء سيف محمد الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والدكتور عبدالعزيز بن بطي المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، وعلي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعلي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعدد من ممثلي المناطق التعليمية ووسائل الإعلام المحلية في الدولة.
ويصاحب المعرض عدد من الفعاليات، منها ورش تثقيفية، مثل ورشة «رحلة الزمن إلى الشارقة» والتي سيتم عقدها اليوم الثلاثاء في مبنى منطقة الشارقة التعليمية «دسمان» لموظفي وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى ورشة «منبع الذكريات - شجرة الرولة» يوم غدٍ الأربعاء في المكان نفسه لموظفي الوزارة.

الشارقة
منطقة الشارقة التعليمية
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
دنيا
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
اليوم 07:40
شرطة كاليفورنيا تلاحق المسلح
عربي ودولي
قتلى في حادثي إطلاق نار بكاليفورنيا
اليوم 07:26
كين يقاسم جريفز لقب الهداف التاريخي
الرياضي
كين يقاسم جريفز لقب الهداف التاريخي
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©