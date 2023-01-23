معرض تعليمي في الشارقة

لمياء الهرمودي (الاتحاد)

نظمت منطقة الشارقة التعليمية معرضاً تعليمياً تحت شعار «حضارة عنوانها سلطان»، وذلك صباح أمس في مقر مبنى المنطقة بإمارة الشارقة، بحضور حصة الخاجة مدير منطقة الشارقة التعليمية، واللواء سيف محمد الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والدكتور عبدالعزيز بن بطي المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، وعلي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعلي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعدد من ممثلي المناطق التعليمية ووسائل الإعلام المحلية في الدولة.

ويصاحب المعرض عدد من الفعاليات، منها ورش تثقيفية، مثل ورشة «رحلة الزمن إلى الشارقة» والتي سيتم عقدها اليوم الثلاثاء في مبنى منطقة الشارقة التعليمية «دسمان» لموظفي وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى ورشة «منبع الذكريات - شجرة الرولة» يوم غدٍ الأربعاء في المكان نفسه لموظفي الوزارة.