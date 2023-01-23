جامعة الإمارات تنشر 2324 ورقة بحثية

العين (الاتحاد)

أصدرت جامعة الإمارات العربية المتحدة 2324 منشوراً بحثياً في عام 2022، بما في ذلك 1013 منشوراً بحثياً مُتعلّقاً بأهداف التنمية المستدامة. فيما بلغ عدد الاستشهادات من منشورات 2022، ما يزيد على 4628 استشهاداً.

وأكد الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، أن جامعة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تعزيز ارتباطها وتفاعلها مع المجتمع وتكريس خبراتها الأكاديمية العالمية في إيجاد الحلول الملائمة للمشكلات التي تواجه مختلف قطاعات المجتمع، وتكثيف الجهود لإعداد جيل جديد من الباحثين والمفكرين. وبالإضافة إلى ذلك، تُشكّل براءات الاختراع المسجلة والممنوحة أحد أهم نتائج البحث لأي مؤسسة أكاديمية. فقد حصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن على 227 براءة اختراع. ففي عام 2022، تمّ تسجيل 28 براءة اختراع جديدة ومنح 24 براءة اختراع.