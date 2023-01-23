10 آلاف شجرة مزهرة ومثمرة  على طرق أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

انطلاقاً من حرصها على زيادة الرقعة الزراعية، وتعزيزاً لأصول التجميل الطبيعي، تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، مشروعاً يستهدف زراعة 10 آلاف شجرة مزهرة ومثمرة في الجزر الوسطية وأطراف الطرق الرئيسة داخل جزيرة أبوظبي.

تعمل البلدية على زراعة آلاف الأشجار المزهرة والمثمرة ضمن نطاق الأعمال بهدف زيادة الرقعة الخضراء والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة أبوظبي، بالإضافة إلى زراعة أماكن الأشجار التي تم نقلها إلى مناطق أخرى مناسبة حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق في المدينة.

وأفادت بلدية مدينة أبوظبي أنه تم الانتهاء حالياً من زراعة 5.000 شجرة مزهرة ومثمرة، تمثل 50% من الخطة المستهدفة، مشيرة إلى أنه من المقرر الانتهاء من زراعة بقية الأشجار وتغطية كافة الشوارع الرئيسية داخل جزيرة أبوظبي خلال العام 2023.

وأوضحت البلدية، أنه تمت زراعة الأشجار وفقاً للمخطط العام للخريطة اللونية التي تحدد أنواع وألوان الأشجار المثمرة والمزهرة لتحديد وتوحيد الهوية اللونية لكل شارع، حيث تضمن نطاق الأعمال زراعة العديد من أنواع الأشجار المزهرة كأشجار البونسيانا، وأشجار ميلينجتونيا، بالإضافة إلى زراعة مغطيات تربة وشجيرات زينة من نوع رويليا، وديليا، وسيسيفيوم.