طريق جيس الجديد.. انسيابية وأمان

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكدت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة الانسيابية العالية، وسرعة الوصول لمرتفعات جبل جيس شمال الإمارة، التي حققها طريق جبل جيس الجديد من الطريق الدائري مروراً بمنطقة وادي حقيل، والتي أسهمت بشكل كبير في رفع أعداد مرتادي المنطقة بنسبة واضحة وتيسير حركة المركبات المرورية وتخفيف حدة الازدحام المعهوده منذ افتتاح الطريق الجديد مع مطلع الشهر الجاري، وذلك ضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية وإنشاء الطرق الحديثة للإمارة.

زمن الرحلة

أوضحت الدائرة، أن الشارع الجديد يقع على الطريق الدائري من مخرج 611 بطول إجمالي 8.6 كيلو متر، ويسهم الطريق الجديد ففي اختصار زمن الرحلة 75% أي في غضون 4 دقائق، مقارنة بطريق وادي البيح الذي تقطع مسافته في 20 دقيقة بالمركبة، حيث تم إنشاء المشروع بواقع مسارين في كل اتجاه، وتم تصميم مشروع الطريق الجديد وفق أعلى المواصفات التي تمنع إغلاقه أمام الحركة المرورية مستقبلاً في حال نزول السيول الجبلية خلال موسم هطول الأمطار، إذ تم إنشاء الطريق بارتفاعات تتراوح بين 4 إلى 30 متراً عن مستوى الأرض في بعض المناطق بحسب اختلاف طبيعتها بين الأرض الطبيعية والجبلية، بالإضافة إلى 10 عبارات لتصريف مياه الأمطار، حيث بلغ حجم أعمال القطع في المناطق الجبلية لأكثر من 2.5 مليون متر مكعب من الصخور، واستخدام طبقات الرصف وتأمين حواف الطريق لضمان عدم تأثير السيول على الطريق في المستقبل حيث ينعكس هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي إيجابياً على المكانة السياحية للإمارة والاستثمار السياحي.