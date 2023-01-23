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«رأس الخيمة للمواصلات» تطلق حزمة مشاريع

«رأس الخيمة للمواصلات» تطلق حزمة مشاريع
24 يناير 2023 01:47

رأس الخيمة (الاتحاد)

 قال المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، إن الهيئة حققت نتائج متميزة خلال عام 2022 تضمنت إطلاق خدمات حيوية جديدة تعزز منظومة النقل وانسيابية التنقل وتسهم في رفع جودة الحياة في إمارة رأس الخيمة، حيث نفذت الهيئة عدداً من المشاريع الاستراتيجية والحيوية لتعزيز انسيابية النقل في إمارة رأس الخيمة، تضمنت إطلاق خدمة النقل العام الداخلي من خلال أربعة مسارات رئيسة تغطي أكثر من 86 كم وتربط مناطق رأس الخيمة بمركز المدينة، كما صاحب هذا الإطلاق تدشين بطاقة صقر الإلكترونية التي تتيح للمتعاملين سداد تعرفة التنقل عبر حافلات النقل العام الداخلي.
وذكر أنه تم إطلاق مركز التحكم والرقابة الذكي والذي يهدف إلى تعزيز منظومة الرقابة والتتبع لوسائل النقل في الإمارة.
كما أطلقت الهيئة المرحلة الأولى لخدمة النقل البحري للركاب من خلال أربع محطات رئيسة، إضافةً إلى إطلاق مسارات جديدة تربط إمارة رأس الخيمة بالمدن الرئيسة في الدولة.
 وأضاف المهندس البلوشي، أن 85% من معاملات تراخيص أنشطة النقل تم تنفيذها عبر المنصات الرقمية للهيئة والتي تشمل (ترخيص الشركات – السائقين – والمركبات) من إجمالي عدد التراخيص الصادرة وبزيادة وقدرها 137% على العام 2021.
 كما نفذت الهيئة أكثر من 4.5 مليون رحلة مركبة أجرة نقلت خلالها ما يزيد على 7 ملايين راكب وبزيادة قدرها 3.9% مقارنةً بالعام 2021.

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إحصائيات 
بلغ عدد مستخدمي وسائل النقل العام في الإمارة أكثر من 730 ألف راكب بنسبة زيادة قدرها 108.4%، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 73 ألف رحلة، حيث استفاد من خدمة النقل العام عبر المدن أكثر من 485 ألف راكب وأكثر من 241 ألف راكب لخدمة النقل العام الداخلي، وذلك منذ انطلاقها في شهر أبريل من العام 2022، وأضاف: أنه تم تنفيذ أكثر من 18 ألف حجز ذكي لخدمة حافلات النقل العام عبر المدن بنسبة زيادة بلغت 157.79% مقارنةً بالعام 2021، وذلك من خلال التطبيق الذكي«RAKBus» الذي يتيح للمتعاملين إمكانية الحجز والدفع المسبق للرحلات بطريقة سهلة وآمنة.

رأس الخيمة
هيئة رأس الخيمة للمواصلات
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