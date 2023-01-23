الثلاثاء 24 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

وفاة رجل وإنقاذ زوجته من الغرق بالشارقة

وفاة رجل وإنقاذ زوجته من الغرق بالشارقة
24 يناير 2023 01:47

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«الشارقة الخيرية» تنظم ورشتي الصحة والسلامة
معرض تعليمي في الشارقة

تمكنت فرق الإنقاذ في إمارة الشارقة ليلة أمس الأول، ممثلة بشرطة الشارقة، وفرقة الإنقاذ البحري في هيئة الشارقة للدفاع المدني بالتعاون مع الجمهور من إنقاذ امرأة من الغرق يرافقها زوجها الذي تم العثور على جثته بعد عمليات بحث فورية من قبل الفرق المتخصصة بطواقمها.
تعاملت فرق الإنقاذ ودوريات الشرطة مع الحادث بسرعة وصول قياسية، فور ورود بلاغ من قبل شخص عربي الجنسية لغرفة العمليات المركزية مساء أمس الأول يفيد بوجود حالة غرق لسيدة وزوجها من الجنسية الآسيوية في بحر الممزز، وتمكنت الفرق من إسعاف الزوجة والتأكد من سلامتها، فيما تم انتشال جثمان الزوج الغريق، الذي تبين أنه لاقى حتفه أثناء محاولته إنقاذ زوجته من الغرق.
وتحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة في ملابسات وفاة الشاب 24 عاماً داعية الجمهور بالابتعاد عن ممارسة رياضة السباحة في أوقات التقلبات الجوية والتقيد بالتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص من الجهات المختصة في الدولة حفاظاً على السلامة العامة.
وأكدت أن طواقم الإنقاذ على أهبة الاستعداد والجاهزية العالية للتعامل مع الحوادث داعية إلى الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الوقائية وممارسة السباحة في المناطق المخصصة، والابتعاد عن مناطق التيارات البحرية التي تنتشر عليها اللوحات الإرشادية، وتجنب الأوقات المحظورة، مثل فترة الليل واتباع تعليمات المفتشين والمنقذين.

الشارقة
الدفاع المدني
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
دنيا
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
اليوم 07:40
شرطة كاليفورنيا تلاحق المسلح
عربي ودولي
قتلى في حادثي إطلاق نار بكاليفورنيا
اليوم 07:26
كين يقاسم جريفز لقب الهداف التاريخي
الرياضي
كين يقاسم جريفز لقب الهداف التاريخي
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©