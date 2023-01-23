وفاة رجل وإنقاذ زوجته من الغرق بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تمكنت فرق الإنقاذ في إمارة الشارقة ليلة أمس الأول، ممثلة بشرطة الشارقة، وفرقة الإنقاذ البحري في هيئة الشارقة للدفاع المدني بالتعاون مع الجمهور من إنقاذ امرأة من الغرق يرافقها زوجها الذي تم العثور على جثته بعد عمليات بحث فورية من قبل الفرق المتخصصة بطواقمها.

تعاملت فرق الإنقاذ ودوريات الشرطة مع الحادث بسرعة وصول قياسية، فور ورود بلاغ من قبل شخص عربي الجنسية لغرفة العمليات المركزية مساء أمس الأول يفيد بوجود حالة غرق لسيدة وزوجها من الجنسية الآسيوية في بحر الممزز، وتمكنت الفرق من إسعاف الزوجة والتأكد من سلامتها، فيما تم انتشال جثمان الزوج الغريق، الذي تبين أنه لاقى حتفه أثناء محاولته إنقاذ زوجته من الغرق.

وتحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة في ملابسات وفاة الشاب 24 عاماً داعية الجمهور بالابتعاد عن ممارسة رياضة السباحة في أوقات التقلبات الجوية والتقيد بالتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص من الجهات المختصة في الدولة حفاظاً على السلامة العامة.

وأكدت أن طواقم الإنقاذ على أهبة الاستعداد والجاهزية العالية للتعامل مع الحوادث داعية إلى الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الوقائية وممارسة السباحة في المناطق المخصصة، والابتعاد عن مناطق التيارات البحرية التي تنتشر عليها اللوحات الإرشادية، وتجنب الأوقات المحظورة، مثل فترة الليل واتباع تعليمات المفتشين والمنقذين.