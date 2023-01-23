«إسعاد طفل» يحقق أمنية شقيقين بارتداء الزي الشرطي

دبي (الاتحاد)

لبت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، ضمن برنامج «إسعاد طفل» بالتعاون مع شركة هاملز للألعاب، طلب عائلة الطفلين عوشة وحمد أحمد الملا، بتحقيق أمنيتهما بارتداء الزي الشرطي والحصول على جولة في إحدى الدوريات الأمنية الفارهة.

جاء ذلك بعد رسالة تلقتها إدارة التوعية الأمنية من عائلة الطفلين، موجهة إلى برنامج «إسعاد طفل» الهادف إلى تحقيق أمنية الأطفال، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع.

وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية، في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن تنفيذ برنامج «إسعاد طفل» يأتي في إطار حرص شرطة دبي على تلبية وتحقيق الطلبات التي تردها، وتعزز رسالتها بنشر السعادة وترسيخ الثقة بالأجهزة الشرطية، بحيث تلعب دوراً اجتماعياً مهماً إلى جانب دورها في المجال الأمني.

واصطحب برنامج «إسعاد طفل»، الطفلين في جولة في إحدى الدوريات الأمنية الفارهة، وتمكنا من مشاهدة عرض للكلاب البوليسية بالتعاون مع إدارة التفتيش الأمني K9. وتقدمت عائلة الطفلين بالشكر للقيادة العامة لشرطة دبي على تجاوبها مع رسالتها وإثراء تجربة طفليهما.