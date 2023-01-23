بحث التعاون بين شرطة الشارقة والقنصلية البحرينية

الشارقة (الاتحاد)

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أمس، السفير سعود حسن النصف القنصل العام لمملكة البحرين الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية، يرافقه طارق خالد إبراهيم المستشار بقنصلية مملكة البحرين بدبي، ‏وذلك بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة،‎ ‎والعميد أحمد حاجي السركال مدير عام ‏العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون ‏بين ‏شرطة الشارقة والقنصلية العامة لمملكة البحرين الشقيقة، ‏إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ‏ذات الاهتمام المشترك.‏