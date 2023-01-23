ماذا يأكل رواد الفضاء في رحلاتهم؟

آمنة الكتبي (دبي)

ماذا يأكل رواد الفضاء، وما هو طعامهم الصحي هناك، وأي الأنواع المفضلة لديهم؟. أسئلة حائرة يبحث الكثيرين عن إجاباتها. وفي الواقع يتم تحضير الأطعمة المخصصة لرواد الفضاء وفق متطلبات محددة لتوفير التغذية المتوازنة، وفي الوقت نفسه ضمان سهولة حملها وتخزينها واستخدامها في بيئة منعدمة الجاذبية تقريباً، كما وتتم معالجة هذه الأطعمة تحت درجات حرارة عالية بهدف المحافظة عليها وتخزينها لفترات أطول، وخلال فترة تدريب سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي، قام بتقييم الأطعمة الحلال، حيث تناول وجبة الروبيان، وخضع إلى تجربة مئات الأصناف من الأطعمة والمشروبات في مختبر أنظمة الغذاء، في «مركز جونسون» للفضاء التابع لوكالة «ناسا» الأميركية بمدينة هيوستن، لمدة أسبوع كامل.

ووفقاً للمعايير العلمية، يتناول رواد الفضاء وجبات غذائية سائلة تختلف درجة لزوجتها، وبحسب مختبر أنظمة الغذاء في «ناسا»، فإن من الضرورة أن يتناول الرواد أقراص الفيتاميات والمعادن بانتظام، ووجبة طعام سائلة، إلى جانب أطباق الطعام المختلفة، حتى إذا لم يكن مماثلاً للطعام المعدّ في المنزل، أو في بيئة طبيعية. كما تشمل قائمة الطعام على متن محطة الفضاء الدولية المقبلات مثل الحساء والأجبان، والوجبة الرئيسة، وتشمل الأسماك ولحوم الدجاج أو البقر، والحلويات، إضافة إلى المشروبات مثل الشاي والعصائر، حيث تكون وجبات رحلات الفضاء عادة على شكل معجون في أنابيب، وهذه يتم تناولها مباشرة ولا يمكن تسخينها، أو على شكل معلبات تحتوي على الطعام في صورة متماسكة القوام أو وفي صورة مجففة يتم إضافة الماء إليها، ويمكن تسخينها في معدات خاصة لمدة تتراوح بين 5 و7 دقائق. ومن المرجع أن تتوافر المأكولات الإماراتية ضمن رحلة سلطان النيادي، وهي المضروبة والصالونة والبلاليط، حيث سبق توفيرها ضمن مهمة هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.

سلطان النيادي

ينطلق سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، في موعد لن يكون قبل 26 فبراير المقبل، على متن مركبة «دراجون» التابعة لشركة سبيس إكس من المجمع رقم 39A بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة، فيما سيتولى النيادي مهمة مهندس طيران البعثة 69، وسيجري 25 تجربة علمية على متن المحطة الدولية، خلال المهمة التي تستمر 6 شهور.

اختراعات

يشار إلى أن الكثير من الاختراعات التي تستخدم في الحياة اليومية تم تطويرها في الأساس لأغراض الاستخدام في الفضاء، ومن بينها حليب الأطفال الصناعي، حيث كانت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» تهدف إلى صنع تركيبة غذائية تتناسب مع مسافات السفر الطويلة إلى الفضاء، الأمر الذي أدى لاحقاً إلى اكتشاف مادة «فورميوليد» التي تدخل في صناعة الحليب الصناعي، وتعد مكملاً غذائياً جيداً، كما أن تجفيف الغذاء بالتجميد كان نتيجة البحث عن طريقة لتوفير الغذاء لرواد الفضاء في رحلاتهم الطويلة إلى الفضاء. ومن أجل ذلك، يدرس العلماء العمليات الفيزيولوجية داخل بيئة محكمة تحت السيطرة في المحطة الدولية للفضاء، حيث يجهز فريق التغذية طعاماً للرواد بطريقة ملائمة بيئياً للفضاء، إذ يعالج تحت درجة حرارة عالية، للمحافظة عليه وتخزينه، ما يجعله يفقد بعضاً من قيمته الغذائية نتيجة النقص في الفيتامينات.