أمطار على مناطق متفرقة بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمس أمطار متفاوتة على مناطق متفرقة من الدولة، حيث تهيأت فرصة تكوّن سحب ركامية، تصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة، مثيرة للغبار، أدت إلى اضطراب البحر أحياناً، وارتفاع الموج إلى 7 أقدام في العمق في بحر عُمان، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي. ويسود البلاد طقس غائم جزئي بوجه عام، وغائم أحياناً على مناطق متفرقة، مع فرصة سقوط أمطار، خاصة على بعض المناطق الشرقية والساحلية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً، خاصة مع السحب في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً في بحر عُمان.

وهطلت أمطار على مناطق عدة في أبوظبي، منها مصفح، والرياض، وفي منطقة العين هطلت على جبل حفيت، والهيلي، والبدع، وفي دبي هطلت على مطار دبي، والورقاء، وأم نهد، ولهباب، والعوير، والخوانيج، وشارع الإمارات باتجاه الشارقة، وديرة، وند الحمر، والراشدية، وراس الخور، وفي الشارقة هطلت على البطائح، والحمرية، وسهيلة، والزبيدة، والمدام، والبداير، وفي منطقة الظفرة شملت مناطق الهطول جبل الظنة، والمرفأ، وجزيرة دلما، وبينونة وحبشان، والسلع، وغياثي، وطريق ليوا مدينة زايد، وعلى مطار الفجيرة الدولي، والحلية، ومناطق أخرى بعجمان، وأم القيوين.

صاحب ذلك انخفاض بدرجات الحرارة، حيث سجلت أقل درجة حرارة على الدولة صباح أمس 3.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وعلى جبل مبرح بلغت 6.3 درجة مئوية في تمام الواحدة إلا ربعاً، وعلى جبل ركنة سجلت 9.3 درجة مئوية في تمام 3.45 صباحاً، وكانت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس 28.1 درجة مئوية في وتييد (منطقة الظفرة) الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على مناطق متفرقة، مع فرصة سقوط أمطار، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 كلم/س تصل إلى 40 كلم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً، خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ويتوقع المركز أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً، خاصة مع السحب في الخليج العربي وبحر عُمان.

تعمق المنخفض اليوم

أوضح تقرير أصدره المركز الوطني للأرصاد، تأثر الدولة بحالة جوية بدأت أمس الاثنين وتمتد إلى الجمعة 27 يناير الجاري، بسبب مرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال، يصاحبه تيار هوائي من الغرب، وكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا. ولفت المركز في تقريره إلى أن الطقس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار، ويتعمق المنخفض في طبقات الجو العليا تدريجياً اليوم الثلاثاء، حيث تزداد كميات السحب، ويتخللها بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة على فترات. وأشار المركز إلى أن الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون قوية مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحالة البحر مضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عُمان، مع السحب الركامية. ووفقاً للسمات المناخية لشهر يناير، يشهد يناير انخفاضاً في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس بارداً نهاراً وشديد البرودة أحياناً خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي المتمركز فوق سيبيريا، حيث يندفع هواء بارد نحو شبه الجزيرة العربية والمنطقة المحيطة بها، كما تتأثر المنطقة أيضاً خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية التي تمر فوق البحر المتوسط، حيث تواصل تقدمها شرقاً لتنحرف أحياناً نحو منطقة الخليج العربي، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يقترن وجود هذه المنخفضات مع كتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي علوي، تؤدي إلى حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب على الدولة من حين إلى آخر، مع سقوط الأمطار على مناطق مختلفة.