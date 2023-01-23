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بلدية العين تنظم زيارات للمجالس المجتمعية لتعزيز التواصل

خلال الزيارات (وام)
24 يناير 2023 01:47

العين (وام)

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تنظم بلدية مدينة العين زيارات للمجالس المجتمعية بمشاركة جميع القطاعات بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وذلك بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع وتوعيتهم بالخدمات الحكومية، وحصر أهم المتطلبات المجتمعية والوقوف على احتياجاتهم. وقالت فاطمة الشامسي رئيس قسم التواصل المجتمعي بإدارة عمليات خدمات المجتمع: إن البلدية نظمت خلال النصف الثاني من العام الماضي 25 زيارة مجتمعية لسكان الأحياء في مختلف مناطق المدينة للاطلاع على احتياجات ومتطلبات السكان بشكل مباشر، مشيرة إلى أن هذه الزيارات ساهمت في رصد 257 من مختلف الاحتياجات والمقترحات والشكاوى والاستفسارات، فيما تقوم بلدية مدينة العين بدراسة هذه الاحتياجات مع القطاعات الداخلية للبلدية والشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المدينة.
وأضافت: شارك ما يقارب 1300 شخص من أفراد المجتمع في هذه الزيارات التي تنوعت بين الواقعية المباشرة والزيارات الافتراضية، كما بلغت نسبة رضاهم عن هذه الزيارات 98% بما يعكس مدى أهمية هذه الزيارات بالنسبة للمجتمع.

 

العين
بلدية العين
المجالس المجتمعية
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