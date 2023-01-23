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المجلس الاستشاري وهيئة الشارقة الصحية يبحثان توفير الخدمات العلاجية

جانب من اللقاء (وام)
24 يناير 2023 01:47

الشارقة (وام)

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بحثت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال زيارتها لهيئة الشارقة الصحية مختلف، أوجه الرعاية الصحية والخدمات العلاجية.
وقدم الدكتور عبدالعزيز بن بطي المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية لوفد المجلس الاستشاري تعريفاً حول إنشاء «الهيئة» ومباشرة أعمالها بعد صدور المرسوم الأميري بإنشائها رقم 12 لسنة 2010م من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأشار إلى أن إنشاء «الهيئة» يعكس اهتمام سموه المشهود بتوفير أسباب ومقومات العيش الكريم والرفاهية للمواطنين، وخاصة في تطوير خدمات الرعاية الصحية ليُنشئ سموه «الهيئة»، ويعززها بكافة الصلاحيات والموازنات اللازمة لتحقيق أهدافها وتمكينها من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة للإمارة وفق منظومة تطلعاتها كسلطة عليا في مجال الرعاية الصحية، وتقديم كافة الخدمات الوقائية والعلاجية والتعزيزية للفرد والمجتمع.

المجلس الاستشاري
الشارقة
الرعاية الصحية
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