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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
23 يناير 2023 21:05

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. تكون حركتها شرقية إلى شمالية شرقية/ 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً، يضطرب أحياناً خاصة مع السحب. يحدث المد الأول عند الساعة 14:29 والمد الثاني عند الساعة 04:26 والجزر الأول عند الساعة 08:19 والجزر الثاني عند الساعة 21:36.

في بحر عُمان، يكون الموج متوسطاً يضطرب أحياناً خاصة مع السحب. يحدث المد الأول عند الساعة 11:11 والمد الثاني عند الساعة 00:12 والجزر الأول عند الساعة 17:34 والجزر الثاني عند الساعة 06:27.

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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
المصدر: وام
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