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حاكم الشارقة يعتمد 61 مليون درهم للمتأثرين بمشروع ترميم سور خورفكان

حاكم الشارقة يعتمد 61 مليون درهم للمتأثرين بمشروع ترميم سور خورفكان
23 يناير 2023 21:01

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الاثنين، مبلغ 61 مليون درهم لتعويض من تأثرت أملاكهم بمشروع ترميم وصيانة «سور خورفكان».

كما اعتمد سموه مسميات جديدة لبعض الضواحي والأحياء في مدينة خورفكان، تشمل ضاحية «العوّين».

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سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
سور خورفكان
تعويضات
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