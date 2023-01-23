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الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد
23 يناير 2023 19:13

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى كريس هيبكنز، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في نيوزيلندا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، برقية تهنئة مماثلة إلى كريس هيبكنز بهذه المناسبة.

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المصدر: وام
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