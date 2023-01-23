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القائم بالأعمال الأميركي يشيد بفعاليات مهرجان الظفرة

أرشيفية
23 يناير 2023 16:00

 أشاد سعادة شون ميرفي القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة بالفعاليات والمسابقات التي يحتضنها مهرجان الظفرة والتي تساهم في ترسيخ دعائم التراث الأصيل لدى الدولة وتعرف الجمهور بالعادات والتقاليد المتوارثة وتعليمها للأجيال الناشئة ما يحافظ على استدامتها من جيل إلى جيل.

جاء ذلك خلال زيارته فعاليات ومسابقات ختام مهرجان الظفرة بدورته السادسة عشرة، الذي يقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتجول سعادته في سوق الظفرة التراثي وتعرف على أجنحته وفعالياته المتنوعة، وركني مكشات الظفرة (النساء والرجال)، وشاهد جانبا من عروض فرقة أبوظبي للفنون الشعبية، كما شهد جانبا من عرض موسيقى جراند كانيون لفرقة أونتوبكا الموسيقية الأميركية الذي أقيم على خشبة مسرح المهرجان.

رافق سعادة القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية خلال الزيارة، عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية وعدد من المسؤولين بالسفارة.

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المصدر: وام
مهرجان الظفرة
الإمارات
الولايات المتحدة الأميركية
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