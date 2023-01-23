بلدية الحمرية توعي بسلامة المنتجات الغذائية

الشارقة(الاتحاد) أطلقت بلدية الحمرية عبر قسم الصحة العامة، سلسلة من المحاضرات والورش التوعوية والتثقيفية الهادفة إلى التعريف بالمعايير الصحية لسلامة المنتجات الغذائية، والتعرف على مصادر تلوث الأغذية وإكساب المشاركين المعرفة والثقافة الغذائية، وذلك تماشياً مع خطتها الاستراتيجية للأعوام 2023 وحتى 2026م وفي إطار خططها التوعوية السنوية.
وحملت المحاضرة الأولى عنوان (آلية وطرق التعامل مع الغذاء) واستهدفت الطالبات والمشرفات في مدرسة القلعة للتعليم الأساسي والثانوي بالحمرية، والمحاضرة الثانية قدمها مختصو الصحة العامة في بلدية الحمرية، بعنوان (مصادر وأنواع التسممات الغذائية) والتي حضرها عدد من أهالي مجتمع منطقة الحمرية وموظفي البلدية.
من جانبه، أفاد محمد سلطان بن حارب المهيري، رئيس قسم الصحة العامة في بلدية الحمرية، أنه تم تقديم شرح واف لكافة المشاركين في المحاضرات والورش مع تقديم تطبيقات تفاعلية وتدريب عملي حيال سلامة الأغذية وجودتها، وإطلاق العديد من الرسائل التوعوية حيال اشتراطات تحضير ونقل المنتجات والمواد الغذائية والأطعمة، والطرق الآمنة للتخزين ودرجات الحرارة المناسبة لكل صنف من الأصناف التي تشمل اللحوم بأنواعها والخضراوات، إلى جانب العديد من النصائح والإرشادات الصحية في مختلف مجالات السلامة الغذائية.