انطلاق فعاليات «إسهامات صندوق الوطن في توفير فرص العمل أمام أبناء وبنات الإمارات» غداً

أبوظبي (الاتحاد)

يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، صباح غدٍ «الثلاثاء»، بأرض المعارض في أبوظبي، فعاليات اليوم المفتوح الذي يُنظمه صندوق الوطن لتسليط الضوء على أهم المبادرات والتجارب الناجحة لرواد الأعمال والتي يدعمها الصندوق، إضافة إلى العديد من الجلسات النقاشية، وذلك في إطار جهوده الرامية لتعزيز قدرات شباب الوطن التي تتكامل مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في مجال توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتمكينهم من أخذ زمام المبادرة والريادة في هذا المجال.

وتعقد فعاليات هذا العام تحت عنوان «إسهامات صندوق الوطن في توفير فرص العمل المنتج أمام أبناء وبنات الإمارات»، وتضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والتي تضم برامج وجلسات وورشاً تدريبية حول التوفيق بين الوظائف المعروضة والمهارات المطلوبة لهذه الوظائف، وريادة الأعمال والأعمال الناشئة، وإطلاق أعمال جديدة وتنمية وتطوير ما هو قائم، إضافة إلى استعراض أحدث البحوث المتعلقة بالوضع القائم والآفاق المستقبلية للتوظيف.

وقال ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، إن اليوم المفتوح «إسهامات صندوق الوطن في توفير فرص العمل المنتج أمام أبناء وبنات الإمارات» يحظى برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك الذي يلقى الكلمة الافتتاحية في هذا اليوم، كما يحضر الفعاليات معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ويلقي كلمته في حضور شباب الإمارات من رواد الأعمال، كما يحضر الفعاليات أعضاء مجلس إدارة صندوق الوطن، والشركاء، ورواد الأعمال بالإمارات، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال، إضافة إلى شباب الإمارات أصحاب التجارب الملهمة التي دعمها صندوق الوطن وحققت نجاحات لافتة».

وأضاف القرقاوي أن اليوم المفتوح سيقدم برنامجاً تدريبياً مكثفاً في مجال العمل الرقمي الحر للشباب المشاركين في هذا اليوم، كما سيتم اختيار مجموعة من المشروعات الشبابية الفائزة بمسابقة صندوق الوطن في مجال رياد الأعمال، والتي ستتم رعايتها، كما ينظم اليوم المفتوح 3 جلسات يشارك بها خبراء محليون وعالميون حول متطلبات سوق العمل، كما يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك معرض قصص النجاح والشركاء، بالإضافة إلى قصص نجاح الشباب بريادة الأعمال التي يمولها الصندوق، والشركاء الداعمون لأعمال الصندوق.

وأكد القرقاوي أن الأعمال والبرامج والمبادرات كافة التي يتبناها صندوق الوطن برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ستتواصل في دعم أبنائنا وبناتنا في مجالات الإبداع والابتكار، وتمكين شباب الوطن من القطاع الخاص، وريادة الأعمال، إلى جانب إسهاماته من أجل تعزيز هويتنا الوطنية، مشيراً إلى أن هذه المجالات التي يعمل بها صندوق الوطن، تتطابق وتتكامل مع الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تحرص دائماً على دعم شباب الإمارات، وتعزيز قدراتهم من أجل مستقبل واعد يحقق آمال وطموحات وطننا الغالي.

وأشاد القرقاوي بدور شركاء الوطن كافة من المستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال في نجاح الصندوق بتحقيق خططه وبرامجه، مؤكداً أن صندوق الوطن سيظل منصة شامخة ترحب بمساهمات ودعم رجال الأعمال كافة لكي يسهموا في تحقيق الأهداف السامية التي يتبناها الصندوق لتأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية الشابة، بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل في المستقبل، وتوسيع مداركهم والارتقاء بعلومهم ومعارفهم نحو مستويات أكثر احترافية تمكنهم من اقتحام مختلف المجالات المتوافرة بسوق العمل المحلي والعالمي، سواء ككوادر مؤهلة للانتساب لمختلف المؤسسات والشركات، أو كأصحاب أفكار ومشاريع مبتكرة يمكن أن يكتب لها النجاح والتوسع في المستقبل.