«الأرصاد»: أمطار متوقعة على الدولة من اليوم وحتى «الجمعة»
أمطار على مناطق متفرقة في الدولة
23 يناير 2023 12:49
إبراهيم سليم (أبوظبي) توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من اليوم وحتى الجمعة القادمة، لتأثر الدولة بحالة جوية. ويكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على مناطق متفرقة، مع فرصة سقوط أمطار خاصة على بعض المناطق الشرقية والساحلية والغربية.
وأشار المركز إلى أن الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 كم في الساعة، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً، خاصة مع السحب في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً في بحر عمان.
كما توقع المركز أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على مناطق متفرقة، مع فرصة سقوط أمطار، وتكون حركة الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، وبالنسبة إلى البحر يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً، خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.
فيما يكون الطقس المتوقع ليوم الأربعاء غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على مناطق متفرقة، مع فرصة سقوط أمطار، وحركة الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. ويكون البحر متوسط الموج يضطرب أحياناً، خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ووفقاً لتقرير المركز: تتأثر الدولة بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال، يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا.