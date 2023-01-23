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شرطة أبوظبي: "القيادة الآمنة" أثناء هطول الأمطار تُعزز السلامة على الطرق

شرطة أبوظبي: "القيادة الآمنة" أثناء هطول الأمطار تُعزز السلامة على الطرق
23 يناير 2023 11:07

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الإلتزام بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية والخارجية أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة وعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه وحثت مستخدمي الطرق على متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات على الطرق وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وأكدت على خطورة قيام السائق بالتصوير أو الانشغال بغير الطريق مشددةً على ضرورة التقيد بالسرعة المحددة والموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق .

وأهابت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي بملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات ومسؤولي التوزيع تنبيه السائقين وتوعيتهم بالالتزام بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار الغزيرة والتوقف في أقرب مخرج وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية وذلك حفاظا على سلامة الجميع.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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