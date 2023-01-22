حصة بوحميد: 199 مليون درهم إجمالي منح الزواج خلال 2022

دبي (وام)

قالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، إن إجمالي المبالغ التي تم صرفها منحاً مالية للزواج، خلال العام الماضي 2022، بلغ 199 مليوناً و80 ألف درهم، شملت 2844 مستفيداً على مستوى إمارات الدولة مقارنة بـ 2727 مستفيداً خلال عام 2021.

وقالت معالي حصة بوحميد، إن منحة الزواج التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع تأتي في سياق الدعم الحكومي الذي تحرص القيادة على توفيره لأبناء الوطن، لا سيما الشباب المقبلين على الزواج، بما يمكنهم من بناء أسر مستقرة ومتماسكة في إطار تحقيق التلاحم المجتمعي، مشيرة إلى أن قيمة منحة الزواج تبلغ 70 ألف درهم وتصرف دفعة واحدة للمستحقين، ما يؤكد دورها في مساندة تطلعات الشباب ودعمهم لبناء أسر جديدة مستقرة مادياً ومعنوياً.

وتطرقت معاليها إلى عدد من إجراءات التحسين المستمرة التي بدأتها الوزارة منذ ثلاث سنوات ماضية لتسهيل الحصول على منحة لزواج، ولا سيما ما يتعلق بالمستندات المطلوبة، وذلك بعد أن تم إنجاز الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، بما يسهل على المتعاملين الحصول على بعض المستندات، وتوفيرها على وجه السرعة، وبالتالي تسريع الحصول على منحة الزواج.

ولفتت إلى أن هدف منحة الزواج هو مساعدة الشباب والفتيات لبداية حياتهم الزوجية والأسرية باستقرار واطمئنان، من خلال تقديم الدعم المالي الذي يمنح الشباب ثقة الإيفاء بمتطلبات الزواج والتخفيف عنهم مادياً جنباً إلى جنب مع رفع الوعي لديهم بجوانب الحياة الأسرية بعد الزواج، وكيفية بناء أسرة مستقرة متماسكة والحفاظ عليها، منوهة بأن دعم الشباب عبر منحة الزواج يعني دعماً مستداماً للأسرة وللمجتمع، من خلال تعزيز الاستقرار المادي والمعنوي.

وأشارت معالي حصة بوحميد إلى أن الزيادة المحققة في أعداد الشباب المستفيدين من منح الزواج تعكس زيادة في قرارات الشباب وقناعاتهم لتأسيس أسر إماراتية جديدة ومستقرة، كما تعني زيادة في نسبة زواج المواطنين من المواطنات؛ لأن من شروط المنحة الأساسية أن تُصرف لزواج مواطن من مواطنة، موضّحة أن المنحة تأتي في سياق رؤية تنموية استراتيجية، بما يعكس توجيهات القيادة لدعم الشباب وتحقيق تطلعاتهم في الاستقرار الأسري والمادي.

المنحة

تصرف منحة الزواج بناءً على عدد من الشروط، منها أن يكون المتقدم وزوجته من مواطني الدولة، وألا تقل سن الزوج عن 21 عاماً وسن الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج، وألا يتجاوز صافي دخل الشخص 25 ألف درهم، مع إلزامية حضور دورات التوعية لكلا الزوجين التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع، من خلال منصتها الإلكترونية.

وتتيح وزارة تنمية المجتمع إمكانية الحصول على منحة الزواج من خلال التقدّم بطلب الحصول على المنحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.