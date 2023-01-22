انطلاق فعاليات مهرجان الظفرة وسط مشاركات كبيرة

الظفرة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، انطلقت صباح أمس فعاليات مهرجان الظفرة في دورته الـ 16 وسط حضور جماهيري كبير ومشاركات خليجية واسعة، مع بداية منافسات أشواط مزاينة الإبل في اليوم الأول للمسابقة، والتي تضمنت 3 أشواط حقايق تلاد لأبناء القبائل في فئتي المحليات والمجاهيم، بجانب شوط شرايا لأبناء القبائل «ويسمح فيها بالشركاء»، والتي تم إدخالها الشبك في ساعات الصباح الباكر استعداداً لبدء عمليات التحكيم، على أن يتم إعلان النتائج اليوم.

وكشفت لجنة التحكيم عن استقبال 368 مطية للمشاركة في منافسات الحقايق تلاد لأبناء القبائل والتي تضمنت 3 أشواط رئيسية، وبلغ عدد المشاركات في الشوط الأول تلاد لأبناء القبائل محليات 20 مطية، فيما بلغ عدد المشاركات في فئة المجاهيم 57 مطية وفي الشوط الثاني محليات بلغ عدد المشاركات 28 مطية وفي فئة المجاهيم 70 مطية، بينما بلغ عدد المشاركات في الشوط الثالث محليات 42 مطية وفي فئة المجاهيم 79 مطية، وبلغ عدد المشاركات في شوط شرايا لأبناء القبائل للشركاء في فئة المحليات 19 مطية وفي فئة المجاهيم 53 مطية.

وقررت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تمديد فترة المهرجان إلى 2 فبراير المقبل بدلاً من 31 يناير، وذلك عقب توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بإضافة 8 أشواط لمزاينة مهرجان الظفرة والتي شهدت إشادات واسعة من المشاركين في مختلف فئات المسابقة، مؤكدين دور الأشواط الجديدة في زيادة شدة المنافسة وقوتها، مما ينعكس بشكل إيجابي على المهرجان والمشاركين فيه من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في ظل النجاحات المتتالية التي يحققها المهرجان على مدى دوراته السابقة، وأصبح علامة مميزة لدى أشهر ملاك الإبل وملتقى للباحثين عن الأصالة والتراث والمتميز من مزايين الإبل.

وتتضمن الدورة الحالية من المهرجان 101 شوط خصص لها 947 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 53 مليوناً و212 ألف درهم إماراتي، منها (42 شوطاً للإبل المحليات، و39 شوطاً للإبل المجاهيم، و6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، و6 أشواط للإبل الوضح، و6 أشواط لمسابقة إبل المحالب، وجائزتا بيرق الإمارات بقيمة 6 ملايين درهم لفئتي المحليات والمجاهيم).

وتشهد الدورة الـ 16 من المهرجان إضافة 8 أشواط جديدة، بجانب إضافة نقاط الشرايا في مسابقة بيرق الإمارات التي تُعد «الأولى من نوعها في مسابقات مزاينات الإبل لفئتي الإبل المحليات والإبل المجاهيم، إذ تكون المنافسة على البيرق في ختامي مهرجان الظفرة، حيث يمنح لصاحب أكثر عدد من النقاط، بالإضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 3 ملايين درهم إماراتي.

وأعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الظفرة إغلاق باب التسجيل للمشاركة في مسابقة بيرق الإمارات، وهي المسابقة الأكبر والأشهر في منطقة الخليج والتي تجمع إليها أشهر ملاك الإبل في فئتي المحليات والمجاهيم من داخل الوطن العربي وخارجه.

وشهدت قائمة التسجيل في مسابقة بيرق الإمارات، وهي المسابقة الأولى من نوعها والأقوى بين منافسات مزاينة الإبل في فئتي المحليات والمجاهيم، إقبالاً كبيراً من المشاركين الذين تم تسجيلهم، وكشفت عن مشاركات ومنافسات قطرية سعودية بجانب الإبل الإماراتية في فئة المجاهيم، وتضم أشهر ملاك الإبل في شبه الجزيرة العربية، فيما استحوذت الإبل الإماراتية على قائمة التسجيل حتى الآن في فئة المحليات.

أما آلية تجميع النقاط، فيتم خلالها يتم احتساب النقاط على النحو التالي: (أشواط الشرايا الرموز 50%، أشواط التلاد 30‎%، شوط الظفرة «الجمل 20» له 20‎%)، وفي حال التعادل بعدد النقاط تحسم النتيجة للمشارك الحاصل على أكبر عدد من المراكز الأولى، وفي حال استمر التعادل تحسم النتيجة لصالح الحاصل على أكبر عدد من النقاط في المركز الثاني.

وتتوزع النقاط في أشواط الشرايا (الرموز) والتلاد على النحو التالي: (المركز الأول 10 نقاط، المركز الثاني 9 نقاط، المركز الثالث 8 نقاط، ويتناقص المركز نقطة واحدة وصولاً للمركز العاشر، فيما تتوزع النقاط في شوط الظفرة (الجمل 20) على النحو التالي: (المركز الأول 120 نقطة، المركز الثاني 108 نقاط، المركز الثالث 96 نقطة، ويتناقص المركز الـ 12 نقطة وصولاً للمركز العاشر، وفي ختام المهرجان يتم جمع النقاط وفق معادلة خاصة.

«بيرق الإمارات»

كما انطلقت منافسات «بيرق الإمارات» ضمن فعاليات مهرجان الظفرة بدورته السادسة عشرة، الجائزة الأضخم من نوعها في مسابقات مزاينات الإبل لفئتي الإبل المحليات والإبل المجاهيم، والتي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم. ويحمل بيرق الإمارات في كل فئة (محليات، مجاهيم) صاحب أكثر عدد من النقاط، بالإضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 3 ملايين درهم لكل فئة، إذ سيتم الإعلان عن الفائزين وتتويجهم في اليوم الختامي للمهرجان يوم 2 فبراير المقبل. ويتم احتساب النقاط للمشاركين في منافسات بيرق الإمارات من الأشواط الفردية والجمل على النحو التالي «أشواط الشرايا الرموز 50 في المائة، أشواط التلاد 30 في المائة، ‎شوط الظفرة «الجمل 20» له 20 في المائة‎، وفي حال التعادل بعدد النقاط تحسم النتيجة للمشارك الحاصل على أكبر عدد من المراكز الأولى، وفي حال استمر التعادل تحسم النتيجة لصالح الحاصل على أكبر عدد من النقاط في المركز الثاني.