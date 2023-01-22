انطلاق مسابقة المحالب

الظفرة (وام)

انطلقت صباح أمس منافسات مسابقة المحالب ضمن فعاليات مهرجان الظفرة بدورته الـ 16، متضمنة 6 أشواط للمحليات والمجاهيم، خصص لها 60 جائزة بقيمة تبلغ 1.8 مليون درهم، وتستمر لغاية 2 فبراير المقبل في شارع المليون بمدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وتقام مسابقة المحالب ضمن مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولى أربعة أشواط، هي (شوطا عرابي محليات شرايا، شوطا خواوير محليات تلاد)، وتستمر هذه المرحلة لغاية 26 يناير الجاري، فيما تنطلق المرحلة الثانية خلال الفترة من 27 يناير ولغاية 2 فبراير المقبل، وتتضمن شوطين، (مجاهيم ومفتوح). ويخصص لكل شوط 10 جوائز بقيمة 300 ألف درهم، ويحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط على مبلغ 90 ألف درهم، والمركز الثاني 40 ألف درهم، والثالث 30 ألف درهم.

تشجيع

وتهدف مسابقة المحالب إلى اختيار النوق الأكثر إدراراً للحليب وتشجيع ملاك الإبل على اقتنائها، وتنبع هذه المسابقة من روح تراث أهل الصحراء التي منحت الإبل مكانة مرموقة في الحياة اليومية، الأمر الذي جعل مالكها يمعن في تربيتها وتغذيتها حتى يحصل على أفضل ما تنتجه، ولطالما أُقيمت هذه المسابقة بين أبناء القبائل للتعرف على أفضل أنواع الحليب المستخلص من النوق وأغزره.