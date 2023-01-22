«كهرباء الشارقة»: توصيل الكهرباء لـ3733 مشروعاً

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة توصيل التيار الكهربائي لعدد 3733 مشروعاً بحمولة تصل إلى 628 ميجا فولت أمبير وذلك بعد إنهاء إجراءات التفتيش واستيفاء كل متطلبات الأمن والسلامة، وتمديد مغذيات لشبكتي الجهد المنخفض والمتوسط بطول 505 كيلو مترات، في مدينة الشارقة خلال عام 2022، كما نفذت الهيئة أعمال الصيانة لعدد 8643 محطة 11 كيلو فولت و880 لوحة توزيع فرعية، وقامت الهيئة بإنجاز أعمال الصيانة العامة لعدد 382 موقعاً وذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة والتيسير عليهم.

وأوضح الدكتور المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة توزيع الكهرباء أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير الخدمات التي تقدمها وتوصيل الكهرباء إلى المباني السكنية والتجارية والصناعية في كافة المناطق بإمارة الشارقة وفق أفضل المواصفات بعد إنجاز المنشأة واستلام طلبات التوصيل الدائم للكهرباء وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وأشار إلى أن آلية توصيل الكهرباء للمنشآت تبدأ بالتقديم من قبل مقاول الكهرباء على طلب توصيل خدمة الكهرباء في إدارة الخدمات المشتركة وذلك بعد استكمال 80% من مرحلة إنجاز المشروع. بعدها يتم تحويل الطلب للجهة المختصة لدى الهيئة لدراسة المشروع وذلك عن طريق تحديد نقطة التغذية المرجحة لتزويد المنشأة بالكهرباء والقيام بزيارة ميدانية من قبل مهندس مختص لمعاينة الموقع وذلك لعمل تقرير نهائي لاحتياجات المنشأة من المواد (العداد- حجم وطول الكابل) والذي يحدد بناءً على الحمولة المطلوبة.

وأضاف أنه يتم تحويل الطلب تلقائياً بعد فتح طلب التوصيل في إدارة الخدمات المشتركة إلى قسم التفتيش بإدارة توزيع الكهرباء ويحدد موعد فحص الموقع وذلك للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات لدى الهيئة، ويتم تسليم شهادة الفحص بعد اجتياز فحص الكهرباء والتي تخول صاحب المشروع استخراج شهادة توصيل الخدمات من البلدية، بعد التأكد من استيفاء الرسوم والتي تتضمن رسوم التوصيل والمواد حيث يتم تركيب العداد وتمديد الكابل والتوصيل إلى النقطة الرئيسية لحين إحضار شهادة توصيل الخدمات/ شهادة الإنجاز من البلدية، وبعد إحضار الشهادة يتم تشغيل خدمة الكهرباء للمشروع.