افتتاح مشروع تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان في دبي

دبي (وام)

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أمس، مشروع تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في الجزء الممتد من تقاطعه مع شارع دبي العين حتى دوار المدينة الأكاديمية بطول قرابة 3 كيلومترات.

كما افتتحت «الهيئة» جسرين عند تقاطع واحة دبي للسيلكون بطول 120 متراً بسعة 4 مسارات في كل اتجاه وبطاقة استيعابية قدرها 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين لضمان انسيابية الحركة المرورية على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في الاتجاهين.

ويخدم المشروع واحة دبي للسيليكون وأكثر من 25 جامعة وكلية و27500 طالب وطالبة، إلى جانب المشاريع التطويرية في المنطقة، وتعتزم «الهيئة» مستقبلاً تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في الجزء الممتد من المدينة الأكاديمية حتى تقاطعه مع شارع العوير.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في «الهيئة»، إن المشروع تضمن تعزيز المداخل والمخارج من وإلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، من خلال الربط مع تقاطع شارع دبي العين وتوسعة الشارع إلى 4 مسارات في كل اتجاه بطول قرابة 3 كيلومترات وتنفيذ جسرين عند تقاطع واحة دبي للسيلكون بطول 120 متراً بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه وتنفيذ تقاطع أسفل الجسرين محكوم بإشارات ضوئية يشمل 20 مساراً في جميع الاتجاهات بطاقة استيعابية 8000 مركبة في الساعة لتحقيق انسيابية الحركة المرورية المؤدية لواحة دبي للسيليكون وجامعة زايد، كما تضمن المشروع أعمال تطوير الحركة المرورية على دوار المدينة الأكاديمية، إلى جانب خدمات إنارة الشوارع لمرافق الطرق السريعة.